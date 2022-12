Si eres fan de Metallica pero no criticas absolutamente todo lo que hace Metallica, ¿en verdad eres fan de Metallica? Esto mismo se preguntó johnp82, usuario de Youtube quien a través de una compleja transición de mashups y ajustes armónicos, logró sintetizar el criticado nuevo sencillo de la banda, “Lux Æterna”, a un sonido thrash de los 80, reporta louder.

¿Cuál fue la clave? Utilizar las vocales aisladas de Hetfield provenientes de “Hit The Lights”, para así entablarlas con la rítmica original del nuevo sencillo y mostrar qué, de verdaderamente regresar a sus raíces ochenteras, Metallica podría perfectamente establecerse en estos nuevos tiempos.

Si bien, Metallica está “y no” de regreso, pues el disco será lanzado hasta el 14 de abril del próximo año, la banda parece estar apostando sus fichas al 2024 considerando que un súper tour con experiencias diseñadas y específicas para cada boleto, será realizado hasta ese año con Pantera como abridor.

¿Qué les pareció? ¿Les gustó? “Kill the Lux” fue el nombre de parodia que le dio, así que si algo podemos reconocerles a los fans/haters de la banda, es que al menos han pasado de criticar a ponerse creativos al momento de tirar hate.

Chequen por acá el tracklist y escuchen el sencillo original por aquí:

72 Seasons tracklist

1. 72 Seasons

2. Shadows Follow

3. Screaming Suicide

4. Sleepwalk My Life Away

5. You Must Burn!

6. Lux Æterna

7. Crown of Barbed Wire

8. Chasing Light

9. If Darkness Had a Son

10. Too Far Gone?

11. Room of Mirrors

12. Inamorata

