A principios de los 80, el heavy metal corría el riesgo de convertirse en una parodia con spandex, laca y maquillaje, pero grupos como Metallica devolvieron al metal su enfoque original y directo.

Mientras que la mayoría de los cantantes de metal posaban para la cámara y cantaban sobre sexo, drogas y rock & roll; la perspectiva del cantante y guitarrista de Metallica, James Hetfield, era una ruptura muy bienvenida con sus vaqueros rotos y su pelo despeinado, mientras cantaba (bueno, gritaba) sobre temas serios y golpeaba intensos riffs de metal con su Gibson Explorer o su Flying V.

Al sentirse aislado de sus compañeros de escuela (y tras la muerte de su madre cuando era adolescente), Hetfield se dedicó a tocar la guitarra y a los sonidos del heavy metal de los 70: Black Sabbath, Thin Lizzy, Aerosmith, AC/DC, UFO y Blue Oyster Cult.

Poco tiempo después encontraría un espíritu musical afín al suyo gracias a un anuncio en el periódico musical local publicado por un baterista y fanático del metal de Los Ángeles, Lars Ulrich.

Ulrich hizo que Hetfield conociera los sonidos del movimiento New Wave of British Heavy Metal (Judas Priest, Iron Maiden, Motorhead, Diamond Head, Venom, Saxon, Angel Witch, etc.) y ambos se propusieron formar un grupo de estilo similar que fuera una reacción contra todas las bandas de glam metal que se estaban infiltrando en Los Ángeles. El resultado sería una de las bandas de rock más populares de todos los tiempos, Metallica.

Luego de 41 años de trayectoria a lado de Metallica, la apariencia de James Hetfield solo ha cambiado gracias al pasar de los años, pues el estilo con que alguna vez se lanzó al mundo cuando tenía tan solo 18 años de edad ha perdurado hasta el día de hoy, a sus 59 años.

A continuación repasamos la evolución de James Hetfield desde la década de los ochenta hasta la actualidad.

Era Kill ‘Em All (1983)

Era Ride the Lightning (1984)

Era Master of Puppets (1986)

Era …And Justice for All (1988)

Era Metallica (1991)

Era Load (1996)

Era Reload (1997)

Era St. Anger (2003)

Era Death Magnetic (2008)

Era Hardwired… to Self-Destruct (2016)

Actualidad