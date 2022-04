Si ha existido una banda de metal que ha demostrado un compromiso con su comunidad, esa ha sido Metallica quien forma parte de varias iniciativas y fundaciones para alimentar a los más necesitados. Sin embargo hoy, la banda cruza fronteras y ha decidido donar medio millón de USD para alimentar a refugiados de Ucrania, reporta CoS.

A través de su All Within My Hands Foundation, la banda se unió a la iniciativa de la World Central Kitchen cuya meta actual es de $1,000,000.00 de dólares.

Con la intención de adelantar el camino, Metallica donó la mitad para fortalecer su mensaje hacia un mejor futuro para la humanidad, lejos de guerras innecesarias y conflictos bélicos que afectan a millones de niños inocentes.

Pero eso no es todo; la banda no planea dejar su esfuerzo hasta ahí. Andrew Cremeans, quien se dedica a hacer los artes de Metallica, diseñó una playera especial que pondrán a la venta y cuyos fondos se irán directo a la causa para alcanzar el millón de dólares en menos de dos meses.

¿Lo lograrán? Chequen la playera por acá y adquieran la suya en este link.

En otras noticias, Hetfield acaba de compartir recientemente su opinión más sincera del clásico “Nothing Else Matters”. ¿Se lo esperaban?