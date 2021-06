Metallica ha presentado una demanda contra la compañía de seguros Lloyd’s Of London por las pérdidas sufridas como consecuencia del aplazamiento de su gira sudamericana debido al coronavirus.

La banda debía embarcarse en una gira de seis fechas por Sudamérica con el apoyo de Greta Van Fleet en abril de 2020, con los shows planificados antes de que la pandemia mundial tomara por sorpresa a la industria del música en vivo.

Metallica re-programó los shows para diciembre de 2020, pero como la pandemia no mostraba signos de desaceleración, esas fechas también fueron pospuestas. La banda dijo que esperaba re-agendar los shows para finales de 2021, pero hasta ahora no se han anunciado nuevas fechas.

Presentada el lunes (7 de junio) en el Tribunal Superior de Los Ángeles, la demanda alega incumplimiento de contrato, con Metallica buscando daños compensatorios no especificados, según informa CBS Los Ángeles.

La demanda detalla además que el conjunto compró una póliza estándar de “seguro de cancelación, abandono e incomparecencia” para cubrir sus pérdidas si cualquier parte de la gira se posponía o cancelaba, y que la banda “recurrió oportunamente a [Lloyd’s] para la cobertura prometida y razonablemente esperada de sus pérdidas”.

El documento también alega que Lloyd’s Of London citó la exclusión de enfermedades contagiosas de la póliza y “negó cualquier obligación de cobertura basándose en una interpretación irrazonablemente restrictiva de la póliza”.

El jueves (10 de junio), un representante de Lloyd’s of London respondió a la demanda mediante un comunicado oficial.

Lloyd’s no es una compañía de seguros, sino que supervisa y regula un mercado de aseguradoras independientes. Por esa razón, no tenemos información sobre ninguna póliza o demanda específica y, en cualquier caso, no estamos autorizados a comentar asuntos en litigio.