En honor al Month Of Giving, Metallica estará trayendo de vuelta su serie de conciertos #MetallicaMondays, iniciativa en la que la banda estuvo transmitiendo semanalmente algunos conciertos de archivo, para aliviar el estrés del aislamiento durante los primeros meses de pandemia.

El próximo evento especial de una sola noche, que sucederá el lunes 24 de mayo, presentará el concierto de Metallica del 6 de septiembre de 2018 en Lincoln, Nebraska, filmado en el tramo norteamericano de la gira WorldWired, incluyendo una interpretación muy rara de “The Unforgiven III”.

El espectáculo se estrenará la próxima semana en YouTube y Facebook a las 19:00 horas (MEX). Puedes programar un recordatorio ahora mismo en el canal de YouTube de Metallica para que no lo olvides.

Al igual que todos los shows #MetallicaMondays del año pasado, este contará con recaudaciones de fondos simultáneas en ambas plataformas para el All Within My Hands Month Of Giving a beneficio de Feeding America y Direct Relief.

En agosto, Metallica anunció que había recaudado más de $100 mil dólares con su serie de conciertos en streaming #MetallicaMondays para su fundación All Within My Hands.

El conjunto angelino lanzó la serie semanal gratuita al comienzo de la pandemia del Covid-19 como una forma de proporcionar entretenimiento “en vivo” a sus fans mientras la industria de los conciertos cerraba. Después de más de cinco meses de compartir actuaciones completas que abarcan toda la carrera de la banda -desde 1983 hasta 2019- Metallica cerró la serie en agosto con un show de 2017 desde la Ciudad de México.