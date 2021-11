A estas alturas, no existe nada que Metallica no haría con tal de celebrar los 30 años de ‘The Black Album‘. Y es por eso que entre el mar de curiosidades que han lanzado (no incluido el inodoro en forma de Lars Ulrich), ahora una versión de la banda del famoso juego de mesa, ‘Clue‘, estará disponible.

Con un precio de $49.99 dólares, el juego estará disponible en este enlace y definitivamente es un objeto obligado si es que son coleccionistas y fanáticos de la banda.

La razón de la colaboración, viene de que el artista Maxx242 de Los Ángeles quien trabaja con la marca, fue contactado por el equipo de Metallica quienes le sugirieron realizar un objeto especial para conmemorar los 30 años del disco, a lo que él decidió darle honor tanto a su fanatismo como al juego preferido de él y de su hijo:

“A mi hijo y a mí nos encanta jugar a ese juego. En su mayoría, nos dieron las especificaciones para la producción del juego, así como la historia que es muy similar al juego clásico… ¡Espero algún día tener la oportunidad de adornar sus paredes con arte en aerosol! Incluso con un proyecto tan elaborado, el equipo de Metallica siempre nos permite a los artistas sumarnos a su historia y simplemente crear y ser artistas. Fue una experiencia increíble ayudar a crear este juego con ellos“. Maxx242

Tal y como sonica reporta, el tablero contará con 5 personajes que podrás ir coleccionando: Papa Het, Duder, Mr. Ripper, Dr. Groove, The Engineer y Col. William. Además, las piezas con las que jugarás son básicamente los objetos más preciados de la banda: una guitarra, el bajo, un pedal, micrófono y hasta una computadora.

¿Listos? ¡Corran por el suyo que este año se acaba y Metallica no parece querer dejar de celebrar!