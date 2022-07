Metallica tiene muchas canciones épicas que abarcan sus casi cuatro décadas de creación musical. Desde “Master of Puppets” hasta “Creeping Death”; la banda siempre ha hecho una declaración con su música aplastante y letras brutales. A veces, sin embargo; las mayores declaraciones se hacen cuando la atención se centra puramente en la música.

A lo largo de su carrera, Metallica ha publicado cinco cortes instrumentales. Estos temas se encuentran en los cuatro primeros álbumes de la banda; en ‘S&M’ y en ‘Death Magnetic‘ del 2008.

Cuando estás escuchando un álbum como ‘Master of Puppets’ y te encuentras con “Orion”, sólo demuestra lo poderoso que es el impacto de Metallica en el mundo de la música. El hecho de que entre “Leper Messiah” y “Damage, Inc.” se incluya una pieza instrumental de estas características, sólo abona a la lista de razones por las que Metallica es y será la banda definitiva del rock y metal.

Repasemos a continuación las aportaciones de Metallica en el campo instrumental.

“(Anesthesia) Pulling Teeth” (De: ‘Kill ‘Em All’)

La canción fue escrita por Cliff Burton y consta de un solo de bajo acompañado desde los 2:28 minutos por Lars Ulrich en la batería. Burton muestra su estilo distintivo y característico de tocar, incorporando mucha distorsión, el uso del pedal de wah-wah, y tapping.

Este es también el solo de bajo que Burton estaba tocando cuando los integrantes de Metallica, James Hetfield y Lars Ulrich, lo vieron por tocar por primera vez.

“The Call of the Ktulu” (De: ‘Ride the Lightning’)

Inspirado particularmente por el relato corto La llamada de Cthulhu de H. P. Lovecraft, el track fue escrito por Cliff Burton, James Hetfield, Lars Ulrich y Dave Mustaine. La canción se refiere a un cuento de terror cósmico en el que un ser llamado “Cthulhu” yace desde hace milenios bajo el mar.

El título original de esta canción era “When Hell Freezes Over”, sin embargo, Cliff Burton, quien era fanático de H. P. Lovecraft; propuso el cambio de título que finalmente fue aceptado. Esta canción es también notable por ser la más larga del álbum Ride the Lightning, con una duración de casi nueve minutos.

“Orion” (De: ‘Master of Puppets’)

Fue nombrada en honor de la constelación Orión, por el sonido espacial en el puente de la melodía. A pesar de tener una duración de 8:23 y ser la segunda canción más larga del disco, es la instrumental más corta en la carrera de la banda.

Se trata de una pieza enormemente significativa para Metallica, ya que la mayor parte de su composición se le atribuye al fallecido Cliff Burton.

“To Live is to Die” (De: ‘…And Justice for All’)

“To Live is To Die” fue incluida en ‘… And Justice for All’, como homenaje a Cliff Burton, fallecido en 1986. Lars Ulrich comentó en entrevistas de la época que la canción en realidad está basada en varios riffs que Cliff había escrito un par de años antes de su muerte. La banda pensó que sería una buena idea que pudiese haber algo escrito por él en su nuevo álbum, de manera que también formaría parte de él.

“Suicide & Redemption” (De: ‘Death Magnetic’)

Tuvieron que pasar 20 años para que Metallica retomara la tradición de las canciones instrumentales, luego de la emotiva “To Live is To Die” de 1988. La instrumental lleva un protagonismo excepcional a la guitarra de James Hetfield, destacando en especial el solo entre los minutos 3:52 y 5:21. Dicha instrumentalización inspiró el título de la canción dada su particular melodía que va progresando desde la tristeza y el desamparo hacia el valor y fortalecimiento.