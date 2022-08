Existen muchas canciones destacadas en el catálogo de Metallica, pero una de las que figura en el Top 5 es sin lugar a dudas “Enter Sandman”. Se trata del track inicial y sencillo principal de su quinto álbum homónimo de 1991 que, a diferencia de su predecesor ‘…And Justice For All‘, presentaba una composición algo menos compleja.

Y aunque en la creación de “Enter Sandman” influyeron varios factores (fue la primera en escribirse pero la última en terminarse); algunos podrían argumentar que la entonces frescura de Soundgarden quizás tuvo algo que ver con el cambio de dirección de Metallica. Y es cierto.

En una entrevista de 2017, el guitarrista Kirk Hammett reveló parte de la inspiración detrás del súper éxito, por lo menos en el lado de la musicalización:

“Eran como las dos o tres de la mañana. Acababa de escuchar Louder Than Love, el álbum de Soundgarden. Fue cuando Soundgarden todavía eran algo underground y estaban en un sello independiente. Me encanta, es un gran álbum de Soundgarden. Y lo escuché, me inspiré, agarré mi guitarra y salió ese riff”.