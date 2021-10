Hay discos tan buenos que llegan al Top 10 del Billboard por su intrínseco valor musical y su valioso nivel de producción, pero definitivamente el disco de covers del ‘Black Album’ ni siquiera está remotamente cerca de llegar a esta descripción.

Considerando que el álbum cuenta con talentos que nada tienen que ver con Metallica, y que ni siquiera los covers ofrecen una exploración sonora de las canciones elegidas por otros rubros musicales, sí resulta una sorpresa darnos cuenta que el disco ha alcanzado el Top 10 del Billboard.

Según información otorgada por MRC Data, la razón principal por la cuál este álbum ha alcanzado un lugar importante en el listado más alto del mundo, se debe a la participación de talentos como Phoebe Bridgers, Miley Cyrus, Ghost, Jason Isbell and the 400 Unit, Darius Rucker, Chris Stapleton, Weezer & Volbeat, quienes hoy en día manejan los números más altos en cuestión de interacción con su público en plataformas digitales, acelerando su número plays a nivel mundial.

Era algo obvio que no fuer apor la calidad del disco, sino por la curiosidad de lo escuchas de cada artista para poder escuchar de qué se trataba cada cover.

Y aunque no lo crean, el cover de J. Balvin ni siquiera tuvo tantas escuchas; la realidad es que el álbum esutvo tan mal planeado que hubo escuchas que ni siquiera quisieron explorar a qué sonaba, dejando al disco en un limbo sumamente triste.

¿Curioso, no? Pero bueno, el disco ha alcanzado un lugar considerable y las cosas son lo que son: ¡Larga (not) vida al The Blacklist Album!