Cuando el bajista Jason Newsted abandonó Metallica en 2001, la banda se vio en una situación difícil para encontrar a su sustituto. La necesidad de un bajista surgió durante la grabación de su álbum de estudio del 2003, St. Anger, que coincidió con el rodaje de un nuevo documental sobre la banda, Some Kind of Monster, del 2004.

El productor Bob Rock tocó el bajo en St. Anger, por no hablar de varios conciertos de la banda. Una vez terminado el álbum, a principios del 2003, Metallica comenzó a organizar audiciones para el reemplazo permanente de Newsted.

Los bajistas Pepper Keenan, Jeordie White, Scott Reeder, Eric Avery, Danny Lohner y Chris Wyse, entre otros, se presentaron a las audiciones. Después de tres meses, Robert Trujillo, ex miembro de Suicidal Tendencies y de la banda de Ozzy Osbourne, fue declarado como nuevo bajista.

En el vídeo se puede ver la audición de Trujillo en la que toca muchos de los éxitos de Metallica, como “Battery” y “For Whom The Bells Toll”. También puedes ver a otros músicos que hicieron la prueba, como Scott Reeder, Chris Wyse y Eric Avery. La última mitad del vídeo es la banda informando a Robert de su aceptación, y ofreciéndole un millón de dólares por unirse a Metallica.

Hablando con el podcast WTF With Marc Maron sobre todo el proceso de audición, Trujillo confesó que, al momento de tener que ejecutar su parte, estaba experimentando la peor resaca de su vida, luego de irse a beber una noche anterior con el vocalista James Hetfield (a quien llamó “un vikingo” por su manera de beber).

“(..) Así que ahí estoy con un fuerte dolor de cabeza. James acaba de pasar por todo este asunto donde, por supuesto, está sobrio, y la última persona que quiere ver cerca de su banda es a un mexicano borracho. Ese sería yo 😂”.

“Así que estoy sentado en la mesa, y tengo el peor dolor de cabeza, y pienso: ‘Lars me hizo esto, porque me estaba poniendo a prueba, para ver si puedo seguirle el ritmo’. Era una prueba; tenía que serlo. Es un vikingo, realmente. Me metía en el baño. Me echaba agua en la cara, me abofeteaba, diciendo: ‘tienes que… aguantar. Aguanta’. Porque realmente quería decir, ‘No puedo hacer esto ahora, chicos. No me siento bien. Realmente no puedo hacer esto”.

WTF With Marc Maron vía Babblermouth.