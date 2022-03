El pasado 14 de marzo, Metallica celebró el 40º aniversario de su primer concierto compartiendo el folleto que utilizaron para promocionar el evento. De la misma manera, publicaron las canciones que tocaron en el show, que tuvo lugar en el Radio City de Anaheim, California. El grupo tocó principalmente reversiones, cobró $15 dólares (unos $300 pesos de hoy) y atrajo a poco más de 75 personas.

El concierto de Radio City se celebró unos meses antes de que Metallica hiciera su debut discográfico con el primer recopilatorio ‘Metal Massacre’, y contó con la alineación de James Hetfield en la voz, Dave Mustaine en la guitarra, Ron McGovney en el bajo y Lars Ulrich en la batería.

El set de Metallica incluyó sólo dos temas originales – “Hit The Lights” y “Jump In The Fire”- y se completó con versiones de “Let It Loose” de Savage, “Blitzkrieg” de Blitzkrieg, “Killing Time” de Sweet Savage y cuatro canciones de Diamond Head.

Al momento del concierto, Hetfield aún no había empezado a tocar la guitarra rítmica mientras cantaba, dejando a Mustaine como único guitarrista de la banda.

El setlist fue el siguiente:

Hit The Lights (Hetfield, Ulrich) Blitzkrieg (cover de Blitzkrieg) Helpless (cover de Diamond Head) Jump In The Fire (Hetfield, Ulrich, Mustaine) Let It Loose (cover de Savage) Sucking My Love (versión de Diamond Head) ¿Soy malvado? (versión de Diamond Head) The Prince (versión de Diamond Head) Killing Time (versión de Sweet Savage)

Hablando sobre la primer tocada de Metallica, Hetfield dijo en su momento a la revista británica Kerrang!:

“El primer concierto fue en Radio City, y yo sólo cantaba. Había mucha gente, quizá 200, porque estaban todos mis amigos del colegio y todos los compañeros de Lars, Ron y Dave“. “Estaba muy nervioso y un poco incómodo sin guitarra, y entonces, durante la primera canción, Dave rompió una cuerda. Pareció que tardaba una eternidad en cambiarla y yo estaba allí de pie realmente avergonzado. Después nos sentimos muy decepcionados. Pero nunca hubo tanta gente en los siguientes conciertos como en aquel primero”. Vía Kerrang!

Esta encarnación de la banda grabó varios demos, incluyendo las legendarias cintas ‘No Life ‘Til Leather’ y ‘Power Metal’. McGovney fue sustituido por Cliff Burton a finales de 1982, y Mustaine fue despedido en abril de 1983 antes de ser sustituido por el guitarrista de Exodus, Kirk Hammett.

El pasado mes de diciembre, Metallica tocó dos conciertos por su 40º aniversario en el Chase Center de San Francisco, California, con listas de canciones diferentes. Formaron parte del “San Francisco Takeover“, una celebración de cuatro días en toda la ciudad por el 40º aniversario de la banda que también incluyó un festival de cine, una exposición fotográfica y una serie de conciertos en locales más pequeños con otras actuaciones.