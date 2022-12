My Chemical Romance: Gerard Way nombra sus cómics favoritos de la historia

Sabemos que nadie supera tus conocimientos en metal y que tú siempre tendrás la última palabra cuando se trata de este sagrado e intocable género. ¿Pero podrás demostrar tu vasto conocimiento?

Conoce Stattogories, un quiz online de música lanzado en 2015 por Gareth Evans, el cual te permite adivinar cuál canción es más popular en Spotify que otra. Así de fácil.

Este divertido quiz logró mucha popularidad tras su lanzamiento, tanto así que su creador lanzó una nueva versión para metaleros.

Así es, básicamente se trata de un Stattogories versión metal, donde podrás adivinar qué canción de metal es más popular en Spotify, si “Whiskey in the Jar” de Metallica o “Run to the Hills” de Iron Maiden.

El quiz, más allá de poner a prueba tus conocimientos en metal, revelará una que otra sorpresa sobre cómo el mundo consume las canciones más populares del género. ¿Papa Roach es más popular que Korn? ¿Mötorhead es más popular que Dream Theater?

Descúbrelo tú mismo aquí y comparte con tus amigos tu calificación más alta.