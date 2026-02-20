Conoce las razones exactas por las cuales Morrissey y Johnny Marr coinciden en que Strangeways, Here We Come es el mejor álbum en la historia de The Smiths.

Descubre por qué los líderes de la banda británica consideran que su último material de estudio es la obra definitiva de su brillante carrera musical.

Lo que debes saber:

Strangeways, Here We Come es considerado el mejor disco por sus creadores.

Morrissey afirmó que el álbum perfecciona sus nociones musicales.

El disco fue el cuarto y último trabajo de estudio oficial de la banda inglesa.

La historia de la música contemporánea británica documenta el trabajo creativo realizado por la agrupación The Smiths. Durante su trayectoria profesional, la banda editó cuatro álbumes de estudio. El debate técnico sobre cuál es su mejor trabajo continúa generando análisis exhaustivos entre sus seguidores y los críticos de la industria.

A pesar del notable volumen de ventas obtenido por su tercer material titulado The Queen is Dead, los líderes del conjunto sostienen una postura diferente. Tanto el vocalista como el guitarrista afirman que su último disco representa el nivel de calidad más alto alcanzado durante toda su colaboración en el estudio de grabación musical.

El trabajo discográfico que ambos músicos defienden se llama Strangeways, Here We Come. La empresa discográfica lanzó este material al mercado en el transcurso de 1987. La publicación oficial del álbum ocurrió semanas después de que los integrantes emitieran un comunicado para confirmar su disolución.

La coincidencia histórica entre Morrissey y Johnny Marr

El proceso de grabación de este disco documentó tensiones internas significativas entre los integrantes de la agrupación. Las diferencias creativas y los conflictos de gestión escalaron hacia un nivel crítico durante las sesiones en el estudio. Esta situación causó la separación definitiva de la banda meses antes del lanzamiento del material.

A pesar del conflicto interno documentado en la época, los dos compositores principales de la banda defienden el valor técnico de las grabaciones resultantes. Morrissey detalló sus argumentos en el transcurso de una entrevista con la publicación especializada Melody Maker en mil novecientos ochenta y siete.

Durante este intercambio con la prensa, el vocalista indicó que el álbum en cuestión perfecciona cada noción lírica y musical del grupo. El guitarrista mantiene una opinión idéntica mediante diversas declaraciones independientes, donde clasifica estas grabaciones como el mejor trabajo de estudio que estructuraron de forma conjunta.

La evolución sonora en Strangeways, Here We Come

La instrumentación de este último disco registra un cambio estructural evidente en contraste con sus entregas musicales anteriores. La banda restringió de manera voluntaria el uso de guitarras convencionales que caracterizó a ‘The Queen Is Dead’. La modificación en la dinámica de trabajo fomentó la incorporación de técnicas de producción alternativas.

Los músicos utilizaron herramientas electrónicas para modificar su identidad acústica estándar. El equipo implementó sintetizadores programables y máquinas de secuencias rítmicas para edificar progresiones de acordes diferentes. Estos recursos tecnológicos aumentaron la complejidad de las composiciones sin alterar el formato de banda de rock.

La dirección de producción sumó pistas con arreglos orquestales simulados en múltiples secciones de las canciones. La adición de violines y violonchelos digitales aportó una textura acústica de alta densidad al producto final. Las decisiones de grabación demostraron una evolución técnica que rebasó los estándares del rock en aquella década.

Canciones fundamentales del último disco

El registro enlista composiciones diseñadas con métricas diversas. La pista inaugural lleva por título “A Rush and a Push and the Land Is Ours”. Esta obra excluye el uso de instrumentos eléctricos de seis cuerdas en su totalidad, y establece una pauta metodológica que guía el desarrollo melódico del resto de las canciones incluidas en el álbum.

La composición titulada “I Started Something I Couldn’t Finish” constituye una sección fundamental del disco. La pista combina líneas de guitarra con distorsión sobre una base de instrumentos de viento sintetizados. La estructura lírica redactada por el cantante examina situaciones de vulnerabilidad bajo patrones de rima fuera de la norma clásica.

La grabación alcanza mayor complejidad técnica con la balada “Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me”. El corte comienza con una pista de ruidos urbanos superpuestos durante casi dos minutos antes de introducir el piano principal. La ejecución vocal cuenta con el respaldo de capas instrumentales que intensifican la resonancia sonora del tema.

El legado y la crítica retrospectiva

La distribución comercial de este disco aconteció bajo el escrutinio de la prensa de la época. Las tiendas especializadas comenzaron a vender las copias físicas justo tras el anuncio sobre la separación del grupo musical en mil novecientos ochenta y siete. El contexto de la ruptura influyó de forma directa en la respuesta de los consumidores.

Diferentes medios especializados emitieron reseñas mixtas durante las semanas posteriores al lanzamiento del disco en el Reino Unido. Ciertos críticos de la industria reprobaron la sustitución parcial de los instrumentos analógicos. El debate sobre el uso intensivo de los teclados dominó las publicaciones impresas enfocadas en música alternativa.

La crítica musical contemporánea aplica criterios de evaluación diferentes al analizar la relevancia de este material discográfico. Las revisiones modernas reconocen el acierto técnico de los músicos al modificar sus patrones de composición. Los especialistas del medio editorial concuerdan en la actualidad con la valoración formulada por los autores.