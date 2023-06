En su reciente entrevista en The Jeremy White Show, el líder de Megadeth, Dave Mustaine, recordó la historia del thrash metal y cómo se “pone tímido” cuando la gente le elogia por ser el “padrino del metal.” Las conversaciones sobre esto surgieron cuando le preguntaron a Dave si alguna vez tuvo la oportunidad de salir con Eddie Van Halen, ya que ambos están ahora asociados con las guitarras Kramer. Mustaine respondió (vía Ultimate Guitar):

“¿Salí con Eddie? No ¿Le conocía? No. ¿Sabía de él? Sí, por supuesto. ¿Influyó en mi forma de tocar? Probablemente, sin que yo lo sepa, hay un par de truquitos que hacemos”.

“Cuando la gente dice que soy el padrino del metal. Me da vergüenza. Porque mientras yo fui gran parte de ello, también había otras personas. Y me encanta darles crédito a ellos también, ¿sabes? Los chicos de Metallica y yo, no fuimos los únicos al principio”.