Lo que debes saber

My Chemical Romance estrenó Prelude to The End , un corto animado realizado con Lauren Tsai .

estrenó , un corto animado realizado con . Billie Eilish , Phoebe Bridgers , Hideo Kojima y John C. McGinley prestan sus voces.

, , y prestan sus voces. Se proyectará antes de los conciertos del 30 y 31 de octubre de 2026 en el Hollywood Bowl.

My Chemical Romance estrenó Prelude to The End, un cortometraje animado realizado junto a Lauren Tsai con música de The Black Parade. El reparto de voces incluye a Billie Eilish, Phoebe Bridgers, Hideo Kojima y John C. McGinley. El estreno coincide con los 20 años del álbum y los conciertos finales de la banda en el Hollywood Bowl, según Pitchfork.

La colaboración también acompaña la reedición del 20 aniversario de The Black Parade. En LifeBoxset hemos seguido otros momentos de esta residencia, incluido el espectáculo con porristas durante un concierto de My Chemical Romance.

La producción ya puede verse en línea y tendrá una proyección especial antes de los últimos dos conciertos de My Chemical Romance en el Hollywood Bowl, programados para el 30 y 31 de octubre.

El proyecto fue producido por UNREAL INC., el estudio de Lauren Tsai. El corto continúa el universo de The Dying World, su obra animada presentada en 2025. Stereogum documentó la historia de esta colaboración.

¿Quiénes prestan sus voces a Prelude to The End de MCR?

El cortometraje sigue a Astrid, una estudiante de un peculiar internado de Nueva Inglaterra. Cuando las autoridades de la escuela desechan su querido cuaderno de dibujos, la joven intenta recuperarlo y termina cayendo por un conducto de basura hacia un mundo extraño, habitado por ideas olvidadas.

Lauren Tsai, quien también presta su voz a la protagonista, construye una historia sobre la creatividad, la imaginación y la importancia de expresar la propia identidad. Billie Eilish interpreta a una amiga de Astrid, mientras que Phoebe Bridgers da voz a su hermana.

El reparto también incluye a Hideo Kojima, creador de videojuegos como Metal Gear Solid y Death Stranding, en el papel de un profesor, y al actor John C. McGinley como el imponente director de la escuela.

Según Rolling Stone, la producción amplía la historia que Tsai comenzó a desarrollar con The Dying World, un cortometraje presentado originalmente en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy en 2025.

¿Qué canciones de The Black Parade aparecen en el corto?

La banda sonora de Prelude to The End utiliza “The End”, la canción que abre The Black Parade. La elección conecta directamente el relato de Astrid con el universo musical del álbum, publicado originalmente el 23 de octubre de 2006.

El proyecto también incorpora una grabación en vivo de Flying River, Violin Concerto, composición de Pascal Dusapin interpretada por la Utopia Orchestra. La pieza fue dirigida por Giuseppe Mengoli y cuenta con Daniel Lozakovich como solista de violín.

La colaboración tiene un significado especial para Tsai. La artista contó que creció creando videos animados de fans con canciones de My Chemical Romance, por lo que trabajar con la banda representa una conexión entre sus primeras influencias y su carrera actual.

También expresó su admiración por el legado creativo de Gerard Way y señaló que fue un honor encontrar inspiración mutua entre los mundos de ambos artistas.

¿Cuándo se proyectará el corto de MCR en Hollywood Bowl?

Prelude to The End también tendrá un lugar dentro de la actual gira de aniversario de My Chemical Romance. La banda proyectará el cortometraje antes de sus presentaciones del 30 y 31 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, las dos últimas fechas de su residencia de cinco conciertos en el recinto.

La serie de presentaciones forma parte de la gira dedicada a The Black Parade, que cumple dos décadas y ha llevado a la agrupación a interpretar el álbum en vivo. En LifeBoxset ya habíamos seguido algunos de los momentos más comentados de esta residencia, como la coreografía con vestuario inspirado en las porristas de los Dallas Cowboys.