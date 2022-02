Probablemente uno de los tracks más emblemáticos del ‘So Tonight That I Might See’ es “Fade Into You” de Mazzy Star, track que en el ’93 no sólo logró colocarse entre los favoritos de los Billboards alternativos a nivel mundial, sino que más adelante, logrará colarse a series y películas como lo son “Los Sopranos”.

Hoy, gracias a un usuario de Youtube, llega a nosotros una versión de este épico track en el que solamente podemos escuchar a Hope Sandoval acapella, para dar un énfasis más preciso a la calidad de su voz, misma que definitivamente marcó una época y logró marcar un antes y un después den la música alternativa de los 90 junto a vocalistas como Rachel Ann Goswell de Slowdive.

¡Escuchen esta belleza! El track original fue producido por David Roback en Capitol Records en el ’92, y lanzado en el ’93 bajo la distribución de la misma disquera.