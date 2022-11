Maynard James Keenan es uno de los talentos imprescindibles de la escena del rock alternativo y el metal. Líder de Tool, A Perfect Circle y Puscifer, ha desarrollado un estilo muy característico que, de haber contado con la influencia de Rage Against The Machine de por medio, quizás sería muy diferente de lo que conocemos hoy en día.

Y es que resulta que Maynard estuvo a punto de unirse a Rage Against the Machine por allá de principios de la década de los noventa. Tom Morello era quien estaba interesando en reclutarlo para un nuevo proyecto después de haber compartido algunos ensayos juntos y de que su antigua banda, Lock Up, se desintegrara.

“De hecho, estábamos en un local de ensayo -esto es después de que la antigua banda de Morello, Lock Up, muriera, y él estaba tratando de averiguar a dónde iba a ir después, y entonces sí, fue justo al mismo tiempo que todas esas cosas estaban sucediendo”- dijo Maynard J. Keenan en 2016 a Rolling Stone. Vía Rock Celebrities.

Aunque el ensayo fue bastante bueno, el vocalista y el guitarrista discreparon en un tema muy clave: su enfoque musical. Mientras que Maynard James Keenan buscaba un sonido alternativo y progresivo; Tom Morello quería que su banda tuviera un enfoque mucho más serio a la hora de hacer música y actuar

Sin embargo, Keenan decidió finalmente tomar una dirección diferente, ya que no creía que estuvieran en la misma página. Maynard recordó:

“Yo buscaba casi un enfoque musical de Puscifer en ese momento. Ellos buscaban un enfoque más serio, así que creo que eso fue bastante inmediato”. Vía Rock Celebrities.

Poco después llegaría Zack de la Rocha con su impresionante capacidad para rapear e interpretar y la historia de RATM es, por supuesto, una muy distinta.

Y aunque en su momento Maynard no quiso pertenecer al proyecto de Tom Morello, eso no quiere decir que no fueran grandes amigos. Dicha amistad se ve plasmada en el track de 1992 “Know Your Enemy“, una de las muy pocas colaboraciones que Maynard ha concedido a la lo largo de su carrera. Escúchala a continuación.

