Matt Healy ha reventado en el escenario luego de haberse guardado por un largo tiempo, los hechos ocurridos en su concierto en el Good Vibes Fest en Malasia, el pasado 21 de julio.

Leyendo un texto que escribió en su celular, y asegurando que el mismo gobierno le tenía “prohibido” hablar de lo sucedido, el músico bordó las críticas por su conducta en el festival de Malasia, durante el cual atacó las leyes anti-LGBT del país y luego besó a su compañero de banda.

El gobierno de Malasia canceló el resto del evento después del incidente, como ya todos saben.

Los organizadores del Good Vibes Festival exigieron más tarde una compensación a The 1975, y algunos malayos LGBT criticaron a Healy, diciendo que sus acciones mostraban un “complejo de salvador blanco”.

Al defender la actuación de su show el pasado mes de julio, Healy dijo que la banda “no entró a Malasia a la fuerza” y que había sido invitada por organizadores que conocían las opiniones políticas de la banda y la naturaleza de sus espectáculos.

Healy dijo que el beso “no fue un truco destinado simplemente a provocar al gobierno”, sino una “acción que ya forma parte del espectáculo de 1975 que se había sucedido muchas veces antes”.

Describió la ira en línea por la actuación como “indignación liberal” y dijo que las críticas a la banda por “permanecer consistentes” al realizar su “espectáculo pro-LGBT” eran desconcertantes.

En julio, jóvenes malayos dijeron a la BBC que sentían que las acciones de Healy reflejaban una actitud condescendiente occidental hacia Asia, como si los blancos les dieran permiso de ser “gay”.

Otros expresaron su preocupación de que el incidente de alto perfil pudiera usarse para reforzar la represión LGBT en Malasia, donde la homosexualidad se castiga con 20 años de prisión.

Checa por acá el video de Matt explotando en el escenario en su último show en Texas:

Matty Healy’s full speech on Malaysia incident in Fort Worth tonight



Thanks to Emily and talktorossabouit#The1975 #SATVB pic.twitter.com/1DfP18kXND