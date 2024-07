Matthew McConaughey ha declarado que está considerando la posibilidad de presentarse a un cargo político, tres años después de haber considerado seriamente la posibilidad de postularse como gobernador de Texas.

El actor de ‘Interstellar’ y ‘Dallas Buyers Club‘, de 56 años, participó esta semana en un panel de la Asociación Nacional de Gobernadores en Salt Lake City, junto a demócratas y republicanos.

Matthew McConaughey: Del cine a la política

Cuando se le preguntó si estaba pensando en postularse a las elecciones, respondió (vía Politico):

“Sí, he pensado en presentarme a las elecciones, en entrar en esta categoría. Estoy en un viaje de aprendizaje y lo he estado probablemente durante los últimos seis años para entender lo que significa esto”.

“¿Tengo el instinto y el intelecto de que sería una buena opción para mí y yo encajaría bien?”, añadió. “¿Sería útil?”.

Más tarde se explayó sobre el reto de pasar del mundo del espectáculo a la política: “Mi industria tiene que cuidar su lengua desde el principio porque viene de la izquierda”.

Matthew McConaughey consideró ser gobernador de Texas

El actor consideró seriamente postularse como gobernador de Texas en 2021. Pasó varios meses contactando con personas influyentes en los círculos políticos del estado como parte de una campaña potencial, y se encontró liderando algunas rondas de encuestas para el cargo.

Finalmente, decidió no presentarse formalmente a la elección. “Como un simple chico nacido en el pequeño pueblo de Uvalde, Texas, nunca se me ocurrió que algún día se me tendría en cuenta para el liderazgo político“, dijo.