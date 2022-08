En una reciente entrevista para Zane Lowe, Matt Bellamy compartió algunas de las influencias que estuvieron involucradas en la producción de su nuevo disco, y mientras que algunas fueron obvias, definitivamente otras fueron una gigantesca sorpresa.

Tal y como Matt comparte, Slipknot fue la piedra angular en la realización de ‘Will of the People‘, noveno álbum de la banda que, desde el release de su primer sencillo titulado “Won’t Stand Down“, demostró que venía con un sonido completamente diferente, reporta rc.

“La verdad es que el culpable es mi hijo, quien es fan de Slipknot. Así que llevarlo todas las mañanas a la escuela y escuchar Slipknot en el coche, poco a poco me hizo darme cuenta de que era un género que jamás habíamos explorado.



Y no pretendo ni pretenderé que estamos haciendo “heavy metal” o que vamos a llegarle a los talones a esos muchachos; de hecho, creo que lo que hizo a este álbum interesante fue precisamente el explorar algo en lo que no somos buenos y lograrlo”.

Muse, siempre ha sido una banda que explora cosas nuevas para mantenerse entretenidos y retados en cada producción que realizan. Así que con esta entrevista, Bellamy aclaró que lejos de querer entrar al género, lo que quieren hacer es influenciarse para explorar cosas nuevas.

Miren por acá la entrevista:

En otras noticias, Muse no sólo le entró al heavy metal, sino a los NFTs y al Web3.