La banda sonora oficial de ‘The Matrix: Resurrections‘ se ha publicado de manera digital, y puedes escucharla a continuación.

El soundtrack original de la película, que llega hoy (17 de diciembre), se adelanta a la esperada secuela de la franquicia de ciencia ficción protagonizada por Keanu Reeves, que se estrenará en la pantalla grande el próximo 22 de diciembre.

La colección de 35 pistas ha sido creada por los compositores Johnny Klimek y Tom Tykwer e incluye cortes como “It’s In My Mind”, “Exit The Pod”, “Broadcast Depth”, “Bullet Time” y “My Dream Ended Here”. También contempla remezclas de artistas como Thomas Fehlmann, Moderna, Psychic Health y Esther Silex & Kotelett. Sintonízalo aquí:

El OST de ‘The Matrix: Resurrections’ llega tras el anuncio de que las partituras de las tres películas originales de Matrix -‘The Matrix’ (1999), ‘The Matrix Reloaded’ (2003) y ‘The Matrix Revolutions’ (2003)- serán remasterizadas en vinilo en 2022.

‘The Matrix: The Complete Edition’ constará de un trío de LPs que contendrán toda la banda sonora remasterizada de 44 canciones. La colección llegará el 3 de junio y puedes reservarla por aquí.

Mientras tanto, a principios de este mes se publicaron un par de tráilers oficiales de la cuarta -y muy esperada- parte de la franquicia de ciencia ficción. La película fue dirigida por Lana Wachowski, quien dirigió la trilogía original junto a su hermana Lilly Wachowski. Keanu Reeves volverá en su papel protagónico de “Neo”, mientras que Carrie-Ann Moss hará lo propio como “Trinity” y Jada Pinkett- Smith como “Niobe”.