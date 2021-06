Todos los discos de Massive Attack ordenados del peor al mejor.

Ningún acto de música downtempo de la década de 1990 alcanzó simultáneamente el éxito comercial y la altura creativa del trío británico Massive Attack. Aunque construyeron sus temas utilizando métodos de hip hop -al igual que Brian Eno-; tomaron el estudio de grabación y lo interpretaron como una especie de instrumento gigante.

Rehicieron samples prestadas y loops de batería con una notable destreza en la producción, y trajeron a vocalistas y músicos de estudio invitados para que les ayudaran a llenar un sonido embriagador que fusionaba los ritmos del hip hop y el scratching, la bruma intoxicada del dub jamaicano, la emoción de la música soul, e inquietantes atmósferas ambientales.

Un prototipo de la banda se formó por primera vez en Bristol a principios de la década de 1980 como el ecléctico e innovador reggae sound system The Wild Bunch. El nombre de Massive Attack se adoptó en 1987 y, tras unos cuantos singles, llegó su álbum debut ‘Blue Lines’ (1991). Para entonces, la formación se había cristalizado en tres miembros principales, todos ellos DJs: Andrew Vowels (Mushroom), Robert Del Naja (3-D) y Grant Marshall (Daddy G). La banda está conformada actualmente por Del Naja, Marshall y Adrian “Tricky” Thaws, con Shara Nelson y Horace Andy como vocalistas invitados.

Algunas de sus canciones más conocidas carecen de estribillo y presentan una dinámica espectacularmente atmosférica, transmitida a través de crescendos de guitarra distorsionados, lujosos arreglos orquestales o prominentes líneas de bajo en bucle y cambiantes, apuntaladas por valores de producción elevados y exigentes, que implicaban a veces una copiosa edición y mezcla digital.

Éstas y otras técnicas sónicas psicodélicas, similares a las de las bandas sonoras y a las de los DJs, formaron un estilo muy emulado que los periodistas empezaron a denominar “trip hop” a partir de mediados de los noventa; aunque en una entrevista de 2006, Daddy G dijo:

Odiábamos mucho esa terminología trip-hop. En lo que a nosotros respecta, la música de Massive Attack era única, así que meterla en una caja era encasillarla y decir: “Bien, sabemos de dónde vienes”. Vía Communications Voir.

Todos los discos de Massive Attack ordenados del peor al mejor.

5. Heligoland (2010)

Con el nombre de un archipiélago alemán, ‘Heligoland’ fue el primer álbum de estudio de Massive Attack en siete años, tras ‘100th Window’ (2003). Cuenta con la voz de Horace Andy, así como con la de destacados vocalistas invitados: Tunde Adebimpe de TV on the Radio; Damon Albarn de Blur y Gorillaz; Hope Sandoval de Hope Sandoval and the Warm Inventions y Mazzy Star; Guy Garvey de Elbow y Martina Topley-Bird.

A diferencia de discos anteriores, no hay reconocimientos personales en la carátula. Neil Davidge co-produjo todos los temas con Robert Del Naja. El álbum está dedicado a la memoria del co-productor de ‘Blue Lines’, Jonny Dollar.

“Creo que tiene una sensación más orgánica”, declaró Del Naja sobre ‘Heligoland’ en entrevista con el blog de Suicide Girls .

100th Window tenía mucho que ver con esta amalgama de todo lo que se unía, y al final el proceso era tan extremo que no podías decir si había una parte de cuerda, si era electrónica, o natural. Había muchas partes orgánicas que acababan sonando muy electrónicas. Se convirtió en todo un mundo de procesos diferentes, y queríamos hacer algo un poco diferente porque hemos tenido esa experiencia, así que queríamos hacer algo distinto.

4. 100th Window (2003)

De la formación original del grupo, ‘100th Window’ sólo cuenta con Robert Del Naja; Andrew Vowles se marchó poco después del lanzamiento de ‘Mezzanine’ (1998), y Grant Marshall se negó a participar en la realización del disco.

‘100th Window’ fue escrito y producido por Del Naja y Neil Davidge, y cuenta con las voces de Horace Andy, Sinéad O’Connor y Damon Albarn (actuando como 2D). También es el primer álbum del grupo que no utiliza samples, y no contiene ninguno de los estilos de jazz o jazz fusión de los dos primeros álbumes del grupo, ‘Blue Lines’ (1991) o ‘Protection’ (1994).

Supuso un alejamiento parcial de la temática trip hop que se venía implementando desde hace algunos años con el álbum anterior, por una propuesta más experimental, inclusive progresiva, más cercana al rock electrónico.

3. Protection (1994)

Protection es el álbum en el que el trío perfeccionó su exclusivo filtro electrónico de soul, reggae, hip hop y sonidos ambientales. En esta ocasión, contaron con la colaboración de Nellie Hooper, antiguo socio de Wild Bunch, quien con su habilidad en la co-producción dio un toque extra a uno de los mejores discos del grupo.

Está lleno de atmósfera, melodías inquietantes, interpretaciones vocales sorprendentes y algunas líneas de bajo dub masivas. Tracy Thorn, del dúo Everything But The Girl, presta su voz en el tema principal y en “Better Things”, dos de sus mejores interpretaciones. 3D comienza a emerger como el principal rapero de la banda, su seca rima contrasta eficazmente con el invitado Tricky y la voz grave de Daddy G.

También hay dos excelentes instrumentales cinematográficos con melodías de teclado y arreglos orquestales del invitado Craig Armstrong. “Weather Storm” es ligera y veraniega; mientras que “Heat Miser” es un inquietante viaje a través de un paisaje nocturno urbano con un riff de piano que toma prestado en parte la introducción de la épica “Tubular Bells” de Mike Oldfield. Casi todos los temas del álbum son una maravilla.

2. Blue Lines (1991)

En retrospectiva el debut de Massive Attack, ‘Blue Lines’ , parece el más sencillo de sus lanzamientos. Aunque no fue un gran éxito en su momento, fue reconocido por los oyentes más astutos como la obra brillante y fundamental que es.

El álbum sirvió de catalizador para el surgimiento de un híbrido downtempo de hip hop británico conocido como trip hop, que inspiró a muchos artistas, como Portishead, Morcheeba y Tricky, asociado a la banda, quien más tarde publicó su propia serie de álbumes en solitario.

En ‘Blue Lines’ se puede escuchar el modelo de Massive Attack: un estilo de rap extrañamente suave y a la vez nervioso, bucles de batería nítidos, sampleo creativo, teclados sensuales y vocalistas invitados memorables. Los invitados más destacados del debut son Tricky, con sus evocadores raps murmurantes, y la diva del soul Shara Nelson en el eufórico single neo-soul “Unfinished Sympathy”.

1. Mezzanine (1998)

Si ‘Protection’ sólo se salpicaba entre las sombras, el sorprendente ‘Mezzanine’ (1998) se atrevió a sumergirse de lleno en la oscuridad.

Por primera vez se incorporaron al estudio miembros de la banda de gira de Massive Attack, sobre todo el guitarrista Angelo Brushini. Fue una decisión contra la que el purista del hip hop Mushroom protestó con vehemencia, pero resultó ser una decisión acertada. Aunque es sólo uno de los muchos pinceles sonoros que se utilizaron para pintar el oscuro lienzo de ‘Mezzanine’, el sonido de las guitarras en toda su lenta agitación, remolino y gloria grunge arroja un oscuro hechizo cinematográfico sobre todo el álbum.

La dulce voz del invitado habitual Horrace Andy se utiliza con un efecto impresionante sobre la enorme y oscura línea de bajo retumbante del primer tema del álbum, “Angel”, uno de los varios que explotan intermitentemente en hojas blancas de riffs de guitarra, sin acelerar nunca el lánguido ritmo.

Los rayos de sol atraviesan las nubes en la inquietante y hermosa “Teardrop”, en la que participa la vocalista de Cocteau Twins, Liz Frazer. El perezoso instrumental “Exchange” es pura magia de banda sonora para una película que nunca has visto, con cuerdas sampleadas sacadas de un disco de Isaac Hayes.

Todos estos destellos de luz y oscuridad y tensa paranoia hacen de alguna manera de ‘Mezzanine’ un álbum coherente, por el que el co-productor Neil Davidge puede tener un crédito considerable. Como centro de calma entre las graves tensiones y peleas internas que afligían a la banda en aquellas alturas, el esfuerzo no podría haberse realizado sin él.