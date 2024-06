Massive Attack actuó por última vez en 2019 en el marco de la gira de aniversario de tercer álbum de estudio, Mezzanine XXI. Anoche, sin embargo, la banda ofreció su primer concierto desde entonces en los Gothenburg Film Studios en Gotemburgo, Suecia.

El conjunto de Bristol trajo como invitados especiales a Elizabeth Fraser y al músico jamaicano de roots reggae Horace Andy, ambos considerados miembros de Massive Attack, y que colaboraron en cortes como “Angel”, “Girl I Love You” y “Black Milk”, por mencionar algunas.

La velada también incluyó versiones de “(Intro) Levels” de Avicii, «ROckwrok» de Ultravox y, por primera vez, “Song To The Siren” de Tim Buckley, famosa versión de This Mortal Coil con Fraser y su compañero de banda en Cocteau Twins Robin Guthrie en 1983.

Según BrooklynVegan, antes de interpretar “Safe From Harm”, de su álbum de 1991 ‘Blue Lines’, 3D, también conocido como Robert Del Naja, dijo:

“Tradicionalmente ésta es una canción de protesta, esta noche es una canción de solidaridad con el pueblo palestino”.

oh my god elizabeth fraser sang Song to the siren with massive attack tonight pic.twitter.com/7QIe5utU6L — laurinha 🦠 (@ecto_fun) June 6, 2024

También es el primer concierto del grupo desde la muerte del guitarrista Angelo Bruschini en 2019. La última vez que tuvimos a Massive Attack en México fue justamente durante la gira Mezzanine XXI, con un set estelar como parte del festival Ceremonia 2019.

Massive Attack Gothenburg Film Studios Setlist:

01 “Girl I Love You” (con Horace Andy)

02 “Future Proof”

03 “Song To The Siren” (con Elisabeth Fraser) (Tim Buckley cover)

04 “Hymn Of The Big Wheel” (con Horace Andy)

05 “Black Milk” (con Elizabeth Fraser)

06 “Inertia Creeps”

07 “ROckwrok” (Ultravox cover)

08 “Angel” (con Horace Andy)

09 “Safe From Harm”

10 “Unfinished Sympathy”

11 “Karmacoma”

12 “Teardrop” (con Elizabeth Fraser)

13 “(Intro) Levels” (Avicii cover)

14 “Risingson”