El pasado 1ero de abril, se cumplieron 37 años del trágico asesinato del genio Marvin Gaye, quien el 01 de abril del ’84 fuera asesinado por su propio padre en el distrito de West Adams en la ciudad de Los Ángeles.

Quién fue Marvin Gaye

Antes de ser el increíble compositor e intérprete que marcó un antes y un después en el soul, Marvin encontró un el éxito durante 1962 tras escribir “Beechwood 4-5789”, el éxito que llevó a las Marvelettes a la gloria a principios de los 60.

Después de hacerse de un lugar en la escena musical de Los Ángeles, Gaye continuó con su carrera solista y fueron tres canciones las que le ayudaron a colocarse en conteos importantes como el de Billboard: “Stubborn Kind of Fellow”, “Hitch Hike” y “Pride and Joy”.

Una vez que estaciones de radio, periódicos, promotores y revistas se dieron cuenta del alcance de Marvin como músico, fue que la locura de Motown comenzó a elevarse como espuma y Gaye, fue la piedra angular del sonido no sólo de una disquera y movimiento, sino de una era y generación.

Con canciones como “I Heard It Through the Grapevine”, “What’s Going On”, “Let’s Get It On” y “Sexual Healing”, Marvin Gaye pasó a la historia después de que estos títulos formaran parte del listado de las “Mejores 500 canciones de todos los tiempos” según Rolling Stone.

Y es que su legado fue tal, que en 1987 se le introdujo al Rock And Roll Hall Of Fame, por su gigantesca aportación a la evolución de la música, la perfección del soul y su gigantesco talento nato para el R&B.

La trágica muerte de Marvin Gaye

Una tarde del primero de abril de 1984, Marvin encontró a sus padres teniendo una fuerte discusión que se elevó rápidamente a agresiones físicas y verbales.

En un intento de separarlos, él y su padre terminaron haciéndose de palabras y las agresiones comenzaron a centrarse en él. Tras intercambiar golpes, el padre de Marvin recurrió a su arma de fuego para dispararle a su propio hijo con dos balas que perforaron su pecho y hombro.

Tal y como el California Hospital Medical Center lo reportó, el primer disparo le arrebató la vida, mientras que el segundo simplemente fue un remate en el ataque de ira de su padre.

Marvin Gaye fue cremado en el Forest Lawn Memorial Park-Hollywood Hills; sus cenizas fueron arrojadas al océano pacífico y su legado se ha mantenido presente en producción modernas que siguen recurriendo al soul y al R&B que él mismo detalló a mano durante su increíble reinado que duró desde inicio de los 60 hasta principio de los 80.

Hoy lo recordamos con una de las piezas más emblemáticas de todo su repertorio: la épica y siempre gloriosa “What’s Going On” que nació después de haber atestiguado un acto de brutalidad policiaca.

Marvin Gaye vive en la comunidad de músicos que siguen luchando por una equidad en la industria y una perfección en su trabajo. Descanse en poder, Marvin.