¿Recuerdan aquella teoría que les presentábamos hace unas semanas acerca de Ultron teniendo un plan secreto a través del multiverso?

Por si no la recuerdan, ahí les va el resumen más largo de la historia: Ultron al accesar al internet en ‘Avengers: Age Of Ultron’, accede a una base de datos universal de los Skrulls que llega a Kang y que rompe la 4ta pared, descubriendo que es un personaje y que, si se le da por muerto, puede regresar como una variante en otra película ó serie.

Pues bueno, es posible que esta nueva teoría acerca del villano principal de ‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘Dr. Strange 2’, le haya dado justamente al clavo y revelado que, de hecho, todo ya es una posibilidad con el multiverso abierto.

Según comicbook, el último episodio de ‘What If…?‘en el que Dr. Strange se enfrenta a una variante de sí mismo que termina por desintegrarlo todo al punto de quedarse atrapado en un solitario y eterno vacío, reveló tres cosas sumamente importantes:

Número uno, Strange está completamente consciente de The Watchers, esto significa que, durante el transcurso de ‘What If…?’, la variante tuvo en todo momento no la “ignorancia” de no saber en lo que se metía, sino la arrogancia de creer que lo podría controlar.

Esto lo podemos ver ligeramente en el trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’, en el que claramente Wong le encarga a Strange no jugar con un hechizo que altere la realidad, a lo que él muy arrogantemente procede a hacerlo sólo por el hecho de “creer” que puede.

Esto mismo ocurre en el episodio de ‘What If…?’, en el que Wong le invita a calentar el té antes de que cometa alguna “locura” y termine por meterse en un problema:

Esta es básicamente la misma escena; Wong advirtiendo de algo que no debe suceder, pero sucede, y en este espejo y con el multiverso abierto sólo queda una cosa que nos podemos preguntar: si Dr. Octopus que no es del MCU, si Electro que tampoco es MCU y si Quicksilver que tampoco es MCU, pueden volver y tener apariciones en historias del MCU, ¿por qué este Dr. Strange malvado no podría hacer lo mismo?

Básicamente, lo que acaba de suceder es que en una realidad paralela, existió un Dr. Strange consciente de The Watchers y, por ende, consciente de los celestiales y a su vez, consciente de la amenaza de Kang.

Sin embargo, en ese conocimiento, existe también la obsesión por cambiar las posibilidades (cosa que primeramente lo llevó a revivir a Rachel y destruir todo un universo con una paradoja).

¿Ustedes creen que ese Supreme Strange vaya a quedarse atrapado en un vacío así nada más? Nah, no hay forma.

Eso significa que, es posible que en la película de Spider-Man, de hecho el hechizo de Strange saliera bien, pero en su proceso, Supreme Strange aprovechara la más mínima oportunidad para abrir un portal y poder crear una disfunción en el espacio y tiempo que lograra liberarlo de ese universo que destruyó, para pasarse a otro con tal de sobrevivir.

Eso explicaría que Strange perdiera el control del hechizo en el trailer y que, considerando que Supreme Strange aprovechó esa oportunidad para liberarse de una realidad y transportarse a otra, eso arrastrara a todos los demás personajes que no forman parte del MCU, al MCU.

De esta forma, el verdadero villano de Spider-Man sería Supreme Strange, ya que Disney se niega a utilizar a Mephisto, uno de los personajes más obscuros, violentos, diabólicos y prohibidos en el universo de Marvel.

Así, los fans tendrían a un Mephisto que no es Mephisto, sino Supreme Strange alterando más las cosas y, básicamente, dejándole el camino abierto a Kang para conquistar esa realidad bajo la excusa de “restaurar el orden”, y claro, dando pie a que Ultron haga lo mismo con las gemas del infinito en algún episodio de ‘What If…?’.

Pero todo es una teoría… ¿O no?