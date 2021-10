En palabras del tío Ben (de Spider-Man), “todo gran poder conlleva una gran responsabilidad”, frase que perfectamente puede aplicarse a los líderes musicales más populares de nuestra generación. La fama de la que gozan pueden llevar a exponerlos a un sin fin de diatribas mediáticas como es el caso de Adam Levine, el reconocible frontman de Maroon 5 quien, recientemente, se vio envuelto en una polémica digital tras reaccionar inesperadamente a las muestras de afecto de una fan.

¿Qué fue lo que sucedió? El pasado 23 de octubre, Maroon 5 se presentó como parte de la octava edición del festival We Can Survive, realizado en colaboración con la Asociación Americana para la Prevención del Suicidio. Todo iba de maravilla, y canciones como “Moves Like Jagger”, “This Love”, “Sugar” y “She Will Be Loved” ya habían sonado sobre el escenario del Hollywood Bowl en Los Angeles. Sin embargo, justo cuando la agrupación se encontraba interpretado “Sunday Morning”, una fanática logró burlar los retenes de seguridad y subió al escenario para abalanzarse sobre el vocalista Adam Levine.

Naturalmente, el personal de seguridad no tardó ni un minuto en separar a la extasiada fanática del hombre de 42 años de edad; no obstante, lo que dio de qué hablar fue la controvertida reacción del cantante. En videos que ya circulan en Internet, se puede observar a Levine sacudiéndose el abrazo y, con un rostro de desdén, gritando hacia la audiencia “fuck”, solo para recuperar el hilo de la actuación.

Este hecho llevó a que los seguidores de Maroon 5 se dividieran en comentarios. Mientras que algunos aseguran que se trató de una reacción normal -sobre todo considerando que aún estamos en medio de una pandemia global-; otros aseguran que sus acciones ´solo lograron ridiculizar a la fanática, pues no hubo ninguna mala intención en su accionar.

Dado que la polémica escaló rápidamente, Adam Levine no tuvo más remedio que comentar lo sucedido, argumentando que “ningún fan está por debajo de ellos”, y que “él no es así, y nunca lo ha sido”. A través de redes sociales, el cantante explicó: