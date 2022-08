Hace algunos meses, Tom DeLonge parecía dar todos los indicios para que él y Blink-182, regresaran juntos tanto a los escenarios como al estudio.

Sin embargo, es a través de Rolling Stone, Mark Hoppus ha destrozado las esperanzas de los fans pues recientemente, ha comentado que a pesar de la emoción que lo que Tom diga, pueda causar, la realidad es que no hay ningún anuncio oficial; mucho menos una conversación cara a cara con él o un intento de acercamiento real luego de que DeLonge dijera lo que dijera.

“No es que estemos cerrados a ello, pero simplemente no es una realidad; Tom no va a regresar ahora. Ni siquiera hemos hablado al respecto o tenido una reunión. No me gustaría emocionar así a los fans”.