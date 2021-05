La policía de New Hampshire, Inglaterra, ha publicado una orden de arresto contra Marilyn Manson por dos cargos de agresión simple, en relación con un incidente que involucró a un videógrafo en un concierto en agosto de 2019.

La orden de arresto se emitió en octubre de 2019, pero a pesar de las repetidas notificaciones, Manson (cuyo nombre real es Brian Warner) no ha regresado a New Hampshire para responder a los cargos, según ha declarado el jefe del departamento de policía de Gilford, Anthony Burpee, a The New York Times. No obstante, la policía se negó a compartir con el periódico los detalles del supuesto incidente.

Howard King, abogado de Manson, explicó brevemente al NYT que el camarógrafo de un recinto local exige la cantidad de $35 mil dólares, “después de que una pequeña cantidad de saliva entrara en contacto con su brazo”. Así mismo, confesó que desde entonces le han solicitado al demandante pruebas de lo sucedido, pero que nunca recibieron respuesta.

Calificó la reclamación de “ridícula” y dijo que “seguían comprometidos a cooperar con las autoridades, como habían hecho en todo momento”.

Por su parte, Burpee declaró a la misma fuente que ahora hacen pública la demanda en contra de Marilyn Manson -2 años después de lo sucedido- debido a que uno, nunca tuvieron respuesta del artista o sus representantes; y dos, para aprovechar el lamentable revuelo mediático que ha experimentado.

“A la luz de otras acusaciones recientes”, dijo Burpee -al parecer refiriéndose a las recientes denuncias de abusos sexuales y domésticos presentadas contra Manson-, las fuerzas del orden querían que el músico “se ocupara de sus asuntos” en el estado “para que él y las autoridades puedan seguir adelante”.

En febrero, la ex pareja de Manson, la actriz Evan Rachel Wood, afirmó que el intérprete de ‘The Beautiful People’ “abusó horriblemente” de ella y “empezó a prepararla cuando era una adolescente”. Otras cuatro mujeres denunciaron abusos físicos y emocionales, torturas, violaciones y consumo forzado de drogas.

En abril, la actriz de Game of Thrones, Esmé Bianco, demandó a Manson por agresión sexual, alegando que la trató con violencia cuando vivían juntos en 2011. Este mes, su ex asistente Ashley Walters también presentó una demanda en la que lo acusa de agresión sexual y lesiones.