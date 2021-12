La semana pasada se anunció la lista completa de nominados para los Grammy 2022, y entre ellas hubo algunas elecciones controvertidas. Tal es el caso de los nombramientos a ‘DONDA’ de Kanye West, que opta por el premio a Mejor Álbum del Año y Mejor Canción de Rap, éste último rubro por “Jail pt.2”. En ambos casos se contaba con la contribución de Marilyn Manson, quien recientemente ha sido acusado de agresión y abuso sexual en agravio de múltiples mujeres.

Y aunque inicialmente el director de los Grammy argumentó que “no restringirán a la gente que pueda presentar su material para ser considerado”; parece que dichas consideraciones han cambiado. O por lo menos parcialmente.

Según información del New York Times, la lista de nominaciones a los Grammy 2022 se ha actualizado recientemente, y una de las dos que tenía Manson ha desaparecido.

El intérprete de “The Beautiful People” ya no compite por la Mejor Canción de Rap tras colaborar en “Jail pt 2” de West, ya que la lista refleja ahora que es la versión de Jay-Z de “Jail” la que opta al premio. Sin embargo, sigue nominado en la categoría de Álbum del Año por su contribución a ‘DONDA’ de Ye.

El jefe de los Grammys, Harvey Mason Jr; respondió anteriormente a la polémica de las nominaciones diciendo:

“No miraremos la historia de la gente, no miraremos sus antecedentes penales, no miraremos nada más que la legalidad dentro de nuestras reglas. Si es esta grabación para este trabajo elegible basado en la fecha y otros criterios. Si lo es, pueden someterse a consideración”.

Mason añadió: “Lo que controlaremos son nuestros escenarios, nuestros espectáculos, nuestros eventos, nuestras alfombras rojas. Estudiaremos a cualquiera que pida formar parte de eso, que pida asistir, y tomaremos nuestras decisiones en ese momento. Pero no vamos a restringir a la gente que presente su trabajo para que nuestros votantes decidan”.

Vía The Wrap.