Lo que debes saber

Alejandro Marcovich prepara acciones legales contra Sony Music México por regalías que, según su defensa, no ha recibido durante aproximadamente 24 años.

La reclamación corresponde a los ingresos por la explotación de los másters de sus grabaciones, no a las regalías que recibe como compositor o intérprete.

La defensa no ha definido el monto reclamado ni ha confirmado la presentación formal de la demanda.

Alejandro Marcovich prepara acciones legales contra Sony Music México por el presunto impago de regalías relacionadas con las grabaciones que realizó durante su etapa en Caifanes. Su equipo legal sostiene que hay pagos pendientes desde hace más de dos décadas por los másters de las grabaciones. La noticia vuelve a poner sobre la mesa la historia del guitarrista con la banda, marcada también por diferencias con sus antiguos compañeros, como ocurrió cuando reaccionó a una presentación de Caifanes en 2023.

La situación fue explicada por Sergio Millán, abogado del músico, durante una entrevista en Ventaneando, en la que también participó Gabriela Martínez, esposa de Marcovich. Según la información publicada por Milenio, la reclamación se dirige contra la disquera y no contra los integrantes de Caifanes.

¿Por qué Alejandro Marcovich reclama regalías a Sony Music?

De acuerdo con Sergio Millán, el problema se remonta a la separación de Caifanes y a un conflicto legal relacionado con los derechos del nombre de la agrupación. El abogado explicó que el músico había buscado acercamientos con la compañía discográfica para aclarar qué había ocurrido con los pagos, pero no consiguió una solución.

Gabriela Martínez señaló que, después de las diferencias por los derechos del nombre de Caifanes, se produjo un embargo que habría servido para justificar la retención de las regalías. Sin embargo, Milán aseguró que, tras revisar la documentación del caso, no encontraron un impedimento legal vigente que justificara que Sony continuara reteniendo esos ingresos.

Según Millán, llevan más de un año preparando la reclamación. La entrevista completa y los detalles de la postura de la defensa fueron difundidos por TV Azteca.

La disputa es por los másters de las canciones de Caifanes

La reclamación tiene una particularidad: no se trata de las regalías que Marcovich recibe por su trabajo como compositor o intérprete, sino de los ingresos relacionados con los másters de determinadas grabaciones.

Los másters son las versiones originales de una producción musical y sus derechos permiten controlar distintos usos y formas de explotación comercial de esas grabaciones. Según la interpretación de su abogado, después de que el contrato discográfico fuera rescindido mediante un procedimiento judicial, los derechos patrimoniales correspondientes debieron regresar al músico.

Por ello, la defensa considera que Sony Music México debe aclarar qué ingresos se generaron con ese material y por qué no se entregaron los pagos que, desde su perspectiva, corresponden a Marcovich.

¿Cuánto dinero reclama Alejandro Marcovich?

Hasta ahora no existe una cantidad definida. Milán explicó que primero necesitan conocer cuánto han generado las grabaciones involucradas a lo largo de los años para calcular el monto que podría reclamar el guitarrista.

El abogado también señaló que Marcovich había intentado obtener información directamente de la disquera, sin recibir una respuesta que permitiera resolver el asunto. La defensa sitúa el conflicto hace cerca de 24 años, una cifra que también recoge Excélsior.

Por ahora, el equipo legal continúa preparando las acciones correspondientes; no se ha informado que la demanda ya haya sido presentada formalmente.

La demanda no está dirigida contra los integrantes de Caifanes

Uno de los puntos que el abogado quiso aclarar es que el procedimiento no busca involucrar a Saúl Hernández, Alfonso André ni a los demás integrantes de Caifanes. La reclamación está dirigida exclusivamente contra Sony Music México, por los pagos que la defensa considera pendientes.

La controversia ocurre mientras Marcovich continúa recuperándose del derrame cerebral que sufrió en mayo de 2026. Durante la entrevista, Gabriela Martínez compartió avances en su rehabilitación y explicó que el músico ya puede caminar y retomó la guitarra.

Así, el caso combina dos asuntos importantes para la historia del exguitarrista: su recuperación y una disputa por los derechos económicos de las grabaciones que realizó con una de las bandas fundamentales del rock mexicano.