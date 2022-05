Maluma hizo historia durante su último concierto en Medellín, Colombia. La estrella del reggaetón/ pop abrió el espectáculo del sábado (30 de abril) en el estadio Atanasio Girardot con “Hawái”, y luego se arrodilló y se cubrió la cara a mitad de camino cuando la multitud de casi 55 mil personas cantó junto a él. Fue sólo el comienzo de un show emotivo y lleno de estrellas -incluyendo a Madonna y Grupo Firme– que marcará un hito en la carrera del colombiano.

Los fans esperaban este espectáculo, llamado Medallo en el Mapa, desde que se anunció en noviembre del año pasado. Pero Maluma (cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias), dijo al público que había estado deseando la llegada de esta noche desde que comenzó su carrera hace 11 años. El Atanasio Girardot es el recinto más grande de Medellín, y agotar las entradas del estadio de fútbol es una hazaña que sólo han logrado los mejores artistas.

“Gracias por hacer mi sueño realidad”– dijo Maluma, quien lució chaqueta y pantalón que hacían juego con su pelo rosa decolorado con un corazón rojo afeitado.

“Más que nada, es muy importante para mí que mi ciudad natal me quiera. Si mi ciudad natal me quiere, no me importa que todo el mundo me quiera”.