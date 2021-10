Los espectáculos multitudinarios y en directo, que tanto se vieron afectados por la pandemia del Coronavirus; finalmente están retomando actividades tras año y medio de pausa. Naturalmente, algunos están echando la casa por la ventana para tratar de recuperar todo lo perdido, y ese es justamente el caso de Mad Cool Festival 2022.

La celebración madrileña, que año con año se celebra en el estadio multiusos Caja Mágica; está listo para volver a la acción y lo hará en una jornada quintuple (del 6-10 de julio del 2022), en la que contará con las actuaciones estelares de Metallica, Twenty One Pilots, Placebo, Imagine Dragons, The Killers, Muse, Queens Of The Stone Age, Faith No more, Kings Of Leon, Florence and the Machine, Pixies, Nathy Peluso y Natos y Waor.

Las entradas para Mad Cool 2022 ya están a la venta a través de la web del festival o de Ticketmaster. Además, todas las entradas adquiridas para las ediciones del 2020 y 2021 serán válidas para la edición 2022.

En territorio nacional las cosas no son distintas, y los planes para que festivales y conciertos regresen ya están en marcha. Los próximos 12 y 13 de noviembre el Parque Fundidora en Monterrey, N.L; le dará la bienvenida a Foo Fighters y Tame Impala como actos estelares del festival Pa’l Norte, tras la edición frustrada del 2020.

De la misma manera, el Festival Corona Capital regresará a la Curva 4 del Autódromo Hnos. Rodríguez los 20 y 21 de noviembre con Tame Impala y Twenty One Pilots; mientras que el festival Vive Latino aguardará hasta marzo del 2022 para hacer lo propio.