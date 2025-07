Macario Martínez, conocido por su emotiva balada “Sueña Lindo, Corazón” y por su historia de superación como exbarrendero en la CDMX, ha sido el centro de atención en redes sociales no solo por su música, sino también por un meme viral que lo compara con un personaje de la serie animada South Park.

Después de algunos días de resistirse a la broma, el cantante decidió unirse al juego con un gesto inesperado que fue aplaudido por sus seguidores.

De la crítica al meme viral

El fenómeno comenzó a finales de junio, cuando usuarios en internet empezaron a comparar a Macario con Randy Marsh, un personaje recurrente de South Park conocido por sus arrebatos de protagonismo, su afición a la guitarra y sus posturas exageradas al interpretar música.

La comparación surgió a raíz de una imagen donde ambos aparecen con los ojos cerrados y el rostro contraído mientras tocan con pasión, lo que hizo que el montaje fuera especialmente gracioso.

Al principio, Macario no tomó bien el chiste. Molesto por la burla, publicó en sus redes sociales: “Yo no me parezco a ningún Randy de South Park, váyanse alv”.

Esta reacción, lejos de apagar el fuego, avivó la conversación y provocó aún más burlas, memes y comentarios en su contra.

Un cambio de actitud que suma puntos

Sin embargo, el 7 de julio el cantante cambió de rumbo. Lejos de insistir en la confrontación, Macario compartió la imagen del meme en sus redes sociales y le agregó un corazón, señal de que finalmente decidió tomarse la comparación con humor.

La respuesta del público no se hizo esperar: muchos lo celebraron por reírse de sí mismo y mostrarse más cercano y relajado.

Este pequeño gesto puede marcar un antes y un después en la relación del artista con el público digital. En un entorno donde las redes sociales pueden ser tanto plataforma como tribunal, aprender a fluir con las bromas puede volverse una herramienta de supervivencia para figuras públicas.