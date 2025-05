El cantautor mexicano Macario Martínez ha dado un nuevo paso en su ascendente carrera con el lanzamiento del video oficial de “Sueña lindo, corazón”, una de las canciones más exitosas y conmovedoras del año.

Con más de 20 millones de reproducciones en Spotify y un fuerte impacto viral en TikTok, el tema ha resonado por su delicadeza emocional, su honestidad lírica y su atmósfera profundamente personal.

El videoclip, disponible en YouTube, fue filmado en el estado de Veracruz y refleja de manera visual la sensibilidad que caracteriza tanto a la canción como al estilo del artista.

Apostando por la simplicidad narrativa, Macario logra transmitir el mismo nivel de cercanía y calidez que ha definido su propuesta musical desde sus inicios.

Una canción nacida de lo cotidiano

Lo que comenzó como un momento íntimo durante una llamada nocturna terminó convirtiéndose en una de las composiciones más celebradas del año.

En entrevista con Rolling Stone en Español, Macario compartió el origen de “Sueña lindo, corazón”:

“Tal cual es una llamada por teléfono que hacía con una persona muy especial. Siempre por las noches hacíamos esas llamadas y nos quedábamos dormidos a veces. Yo le decía: ‘Sueña bonito, quédate dormida y sueña lindo’”.

Fue precisamente durante una de esas conversaciones que el músico, sin planearlo, comenzó a tararear lo que luego se transformaría en la canción.

“Empecé a tocar, a buscar, de qué forma jugaba con la letra y fue saliendo poco a poco”, recuerda.

La canción, según Macario, va más allá de una simple dedicatoria amorosa.

“Habla sobre desear que la persona que quieres esté bien y que sus sueños estén protegidos. Pero también trata sobre cómo a veces las personas que queremos han sido lastimadas y, sin querer, terminan lastimándonos a nosotros. Es eso, querer mucho a una persona aunque te lastimen mucho”, explicó.

Lo que viene para Macario Martínez

Mientras “Sueña lindo, corazón” sigue conquistando plataformas digitales, el artista ya prepara nuevo material que podría conformar su primer álbum de estudio.

Además, recientemente lanzó “Si te mentí”, una colaboración con HBO Max y The Last of Us que reafirma su versatilidad y sensibilidad artística.