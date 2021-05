Aquella canción co-escrita por Bret McKenzie de “Flight Of The Conchords” que apareció en el capítulo donde Los Simpsons crearon una versión satírica de Morrissey, por fin ha llegado al internet.

Tal y como Pitchfork reporta, el episodio tuvo tanto ruido que era obvio que subieran la canción simplemente para satisfacer a los fans.

El personaje conocido como Quilloughby cuya voz en inglés venía del actor Benedict Cumberbatch, ahora pasará a la historia gracias a su cómica canción “Everyone Is s Horrid Except Me (And Possibly You)“.

¡Escúchenla por acá!