El próximo 5 de febrero se celebrará la 65º edición de los premios Grammy (aquí puedes revisar todas las nominaciones) y, en este contexto, la Academia de Grabación ha publicado un artículo especial dedicado a los que, según ellos, son los 5 Álbumes Esenciales del Nu Metal.

Los tiempos han cambiado y aunque ahora los artistas de rock y metal no son tan populares como los de pop o música urbana; los Grammys aún conceden varios reconocimientos a los artistas de estas categorías (por aquí puedes revisar a los nominados para ‘Mejor Canción de Metal’, en la que compite Muse).

Y pese a que la era dorada del nu metal concluyó en la década de los noventa, eso no quiere decir que el género haya perdido relevancia. Tan es así que los Grammys han distinguido a 5 discos seminales de esta naturaleza aunque, cabe la pena aclarar, que ninguno de sus exponentes consiguieron una nominación en la próxima edición de los premios aún cuando dos de ellos (Korn y Slipknot) lanzaron nuevo álbum este año.

“Desde el momento en que Davis grita “Are you reaaaddyyyy!” en el tema de apertura, “Blind”, te guste o no, estás en un curso acelerado de 11 pistas hacia el infierno existencial”.

“Lo que culminó fue un álbum motivado por los distintos orígenes multiculturales de la banda y las posturas obstinadas e idealistas sobre el sonido y los temas. Canciones como “People of the Sun”, “Bulls on Parade” y “Down Rodeo” eran canciones de liberación para las clases bajas y los oprimidos. Sus notas de presentación agradecían a los escritores y críticos culturales Toni Morrison, James Baldwin, Abbie Hoffman y Norman Mailer”.

“Musicalmente, el álbum tiene más en común con el shoegaze que con el hip-hop o el rap. Las guitarras estaban más afinadas que en “Around the Fur”, y el único sencillo del álbum, “Change (In the House of Flies)”, sonaba más a The Cure o Depeche Mode que a Linkin Park o Limp Bizkit”.

“Moreno canta con un sensual lamento empapado de reverberación y añade una capa suave a temas como “Feiticiera” y “Knife Prty”. El álbum es etéreo y onírico, gracias a que la banda apila pétalos de efectos y crea un sonido de múltiples texturas. En lugar de mostrarse desafiante con el nu-metal, White Pony caracteriza lo diversas y amplias que son las influencias del género”.

Vía Grammys.