Tras un breve aplazamiento debido a un ataque de laringitis, Lorde reanudó su gira ‘Solar Power’ en el Radio City Music Hall de Nueva York el día de ayer (18 de abril) por la noche. Y a juzgar por su sorprendente versión de “Hentai” de Rosalía, la cantante pop neozelandesa parece haber recuperado la formidable configuración de su voz.

Lorde actuó desde una escalera giratoria hacia ninguna parte. Con un planeta púrpura resplandeciente a sus espaldas, parecía que en cualquier momento iba a dar un salto al espacio. Las imágenes de los fans la captaron con una gran sonrisa en la cara, dejando en claro que estaba difrutando por completo de la reinterpretación.

A través de Stereogum, Lorde habló de “Hentai” en una edición reciente de su boletín informativo.

“He escuchado el álbum de Rosalía todos los días desde que salió, joder, es tan bueno, me dieron arcadas cuando escuché esa interpolación de ‘Arcángel’; ‘Hentai’ es una genialidad, ‘Sakura’… proyectos como este me recuerdan por qué vivo para la música pop”. Lorde vía Stereogum.

“Hentai”, por su parte, aparece en el multifacético nuevo álbum de Rosalía, ‘Motomami‘. Sonará en directo en su próxima gira “Motomami World Tour” que llegará los próximos 14, 17 y 19 de abril a México. Para más detalles al respecto, no te olvides de visitar este enlace.

En cuanto a Lorde, le quedan muchas paradas en su propia gira como cabeza de cartel en favor de ‘Solar Power’, su más reciente disco, incluyendo apariciones en festivales como Glastonbury, Life Is Beautiful y All Things Go.