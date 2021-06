Con el estreno de “Solar Power”, el más reciente sencillo de Lorde, no solamente la cantante neozelandesa anunció la llegada de un nuevo disco, sino de una nueva etapa que marcaría un parteaguas en su carrera musical.

El release fue un éxito, pero sólo la punta de un emocionante iceberg del que te contaremos a continuación.

¿Cuántos discos de estudio tiene Lorde?

Con dos discos a su nombre en lo que aún podemos denominar como una joven carrera, Lorde verdaderamente irrumpió en la escena musical internacional al revelarnos “Royals” seguido de una serie de hits que concluyeron en 2017 con ‘Melodrama‘.

Hoy a 4 años de su último disco, la cantante ha regresado con un nuevo color, un nuevo sonido y una nueva energía que era necesaria en estos tiempos tan obscuros.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Lorde, Solar Power?

Gracias a que la pandemia está llegando a su fin y varios países han confirmado una dosificación correcta de la vacuna colocándose así mismos en semáforo verde, el disco se estrenará el 20 de agosto y le seguirá un tour mundial para el mes de febrero del 2022.

¡Así que estemos atentos!

¿Cuál es el tracklist de Solar Power, el nuevo disco de Lorde?

Para Lorde, el disco es una absoluta celebración de la naturaleza y la armonía, por lo que decidió describirnos este sentimiento a través de 12 maravillosos tracks cuyos nombres compartió recientemente:

1. The Path

2. Solar Power

3. California

4. Stoned in the Nail Salon

5. Fallen Fruit

6. Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

7. The Man with An Axe

8. Dominoes

9. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling

¿Hay invitados en el nuevo disco de Lorde?

¡Sí! ¿Quiénes? Aún no se ha revelado, sin embargo recientemente en una entrevista para Colbert, la cantante confesó que habrán muchísimas colaboraciones con muchísimas personas que le ayudarán a que todo mundo entienda de qué trata ‘Solar Power’.

Lorde lets Stephen know that she’ll be bringing a bunch of friends to the Ed Sullivan Theater very soon. #LSSC pic.twitter.com/OrbOab5MrJ — The Late Show (@colbertlateshow) June 22, 2021

¿Cuáles canciones ya podemos escuchar del nuevo disco de Lorde?

Nada más y nada menos que “Solar Power”, el track que dará nombre a esta producción y cuyo video pueden encontrar en la parte superior de esta nota.