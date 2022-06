Con motivo del solsticio de verano (21 de junio), Lorde envió un correo a todos sus fans suscritos al newsletter que ella personalmente redacta para estar en contacto con todos sus fans, y donde confesó que las reseñas negativas de ‘Solar Power’, su última producción de estudio, fueron tan confusas como dolorosas, reporta BF.

Ya que el solsticio también cae en el mismo día en que el álbum se estrenó (o sea, hace unaño), la cantante decidió compartir sus sentimientos con relación a un disco que cambió demasiado su forma de ver las cosas, a ella misma y a su música.

A diferencia de otros trabajos, en esta ocasión Lorde se quiso divertir, disfrutar y aprovechar su juventud hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, tal y como su newsletter reporta, hubo medios que fallaron en ver esto y le tacharon de sobrenombres dolorosos que le hacían pensar que la gente, simplemente no entendió su trabajo:

“Hasta la fecha me llegan correos de personas que apenas entendieron ‘Solar Power’ y eso es genial. Pero también es doloroso ver que a la gente le tomó tanto tiempo conectar con este disco, a diferencia de otras ocasiones que no me sentía tan “yo”. Eso me hace sentirme confundida y a veces es doloroso ver cómo hay gente que no entendió mucho. Pero poco a poco, me he ido conectando y conociendo más a mí misma a través de este disco y eso es único”.