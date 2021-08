La Lordemanía alcanzará su punto más álgido este viernes 20 de agosto, cuando la cantante neozelandesa de 24 años de edad debute ‘Solar Power’, su tercer y muy esperado material discográfico, disponible a través de Lava Records.

Tuvieron que pasar cuatro largos años para poder escuchar música inédita de Lorde cuya madurez, tanto personal como musical; se hace patente en este nuevo elepé que ve a la intérprete dejando de lado la sobriedad que tanto le caracterizó en sus primeros años de trayectoria, para darle paso una etapa creativa mucho más radiante y enérgica.

Y previo al estreno de ‘Solar Power’, Lorde tiene preparado un sencillo más titulado “Mood Ring” el cual llegará hoy mismo (17 de agosto), acompañado por un video oficial co-dirigido entre la propia cantante y Joel Kefali. A juzgar por la carátula del metraje puede deducirse que seguirá la misma linea del single principal, cuyos motivos evocan a la playa, el sol, el baile y la armonía.

“Mood Ring” será el tercer y último adelanto que se desprenda de ‘Solar Power’ previo a su estreno, tras “Stoned at the Nail Salon” del mes pasado y el primer corte homónimo del elepé. Dichos temas han sido sujetos a una fuerte campaña publicitaria, que ha visto a Lorde ofreciendo tanto increíbles sesiones en directo, como apariciones en importantes programas incluyendo The Late Show with Stephen Colbert y The Late Night with Seth Meyers.

El mes pasado, durante su participación en la serie Hot Ones de YouTube, donde las celebridades son entrevistadas mientras comen salsas picantes en alitas de pollo; Lorde habló sobre mantener en privado la naturaleza personal de su nueva música.