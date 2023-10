El controversial Roger Waters está de vuelta con un nuevo y polémico lanzamiento: una regrabación de ‘The Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd, realizada sin la participación de ninguno de los otros miembros de Pink Floyd. El álbum de 10 pistas, titulado ‘The Dark Side of the Moon Redux‘, ya está disponible en plataformas digitales, y puedes escucharlo a continuación:

Más allá de dar a Waters la oportunidad de superar a sus distanciados compañeros de banda, la regrabación de uno de los álbumes más famosos de todos los tiempos parece permitirle al artista de 80 años actualizar su mensaje para los tiempos modernos, con una perspectiva más madura.

“El Dark Side of the Moon original parece en cierto modo el lamento de un anciano sobre la condición humana”, dijo Waters en un comunicado (vía Forbes). “Pero Dave [Gilmour], Rick [Wright], Nick [Mason] y yo éramos muy jóvenes cuando lo hicimos, y cuando miras el mundo que nos rodea, está claro que el mensaje no ha calado. Por eso empecé a considerar lo que la sabiduría de una persona de 80 años podría aportar a una versión reimaginada“.

Dicho esto, el proyecto no es una mera interpretación fiel de la música original, al estilo de la nueva versión de la discografía de Taylor Swift.

Waters cambia significativamente las canciones; “Us and Them” se reduce a poco más que su voz, mientras que “Money” se ralentiza y se canta en un registro mucho más bajo que en la grabación original.

Waters ha producido el proyecto junto a Gus Seyffert, en tanto que Seyffert y los músicos Joey Waronker, Jonathan Wilson, Johnny Shepherd y Jon Carin actúan como su banda de acompañamiento.

Mientras tanto, en noticias relacionadas, recientemente se estrenó a través de YouTube ‘The Dark Side of Roger Waters’, un documental realizado por la Campaña Contra el Antisemitismo (CAA) que arroja luz sobre las múltiples acusaciones en contra del ex miembro de Pink Floyd, citando testimonios de destacados músicos judíos que afirman haber experimentado de primera mano el antisemitismo de Waters. Entérate de los detalles por aquí.