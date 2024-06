El divertido soundtrack de ‘School of Rock’ (2003) finalmente ha llegado por primera vez a los servicios de streaming, para el agrado de todos los fans.

El álbum original ‘School of Rock (Music from and Inspired by the Motion Picture)’ incluía canciones interpretadas por el reparto, como el tema principal y una versión de “It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock “n” Roll)” de AC/DC, junto a éxitos de The Who, The Doors, Stevie Nicks, Led Zeppelin y Ramones.

Ahora, la llegada de la banda sonora de ‘School of Rock’ a plataformas de streaming también incluye una nueva canción, titulada “In The End Of Time”.

‘School of Rock’ fue protagonizada por Jack Black en el papel de “Dewey Finn”, un músico en apuros que se hace pasar por profesor sustituto, el “Sr. Schneebly”, para ganar más dinero y enseña rock and roll a los alumnos de su clase.

La película fue un gran éxito, recaudando $131 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de $35 millones de dólares y posteriormente fue adaptada en un musical, así como en una serie de Nickelodeon que se emitió durante tres temporadas de 2016 a 2018.

La película celebró su 20 aniversario el año pasado, para lo que Black organizó una reunión del reparto. También dijo que estaría abierto a hacer una secuela siempre y cuando el guionista de la película original, Mike White, estuviera involucrado.

White, quien actuó en el filme como “Ned Schneebly”, el compañero de piso de “Dewey”, es conocido por crear, escribir y dirigir la exitosa serie de HBO ‘The White Lotus’.

A principios de este año, algunos de los niños protagonistas de la película declararon en una entrevista con Rolling Stone que sufrieron acoso escolar tras el éxito de la película.

Joey Gaydos Jr., que interpretó a “Zack Mooneyham”, dijo que le miraron como a “un bicho raro de tres cabezas” cuando volvió a su ciudad natal de Detroit, mientras que Veronica Afflerbach, que interpretó a la “groupie Eleni”, juró “no volver a hacer esto nunca” después de que los chicos de su escuela fueran “brutales” con ella.