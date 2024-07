¿Alguna vez has escuchado temas clásicos de Korn como “Freak On A Leash” o “Blind” y has pensado “¡ojalá se relajaran un poco!” 😒. Pues hoy es tu día de suerte, porque lonelyboy ha hecho exactamente eso y ¡hasta Korn lo ha aprobado!

Recientemente, los pioneros del nu metal le dieron su aprobación a un nuevo álbum lo-fi que reimagina algunos de sus más grandes éxitos.

Se titula ‘Lofi Chill Vibes With Korn’ y fue publicado el viernes 21 de junio por el productor estadounidense lonelyboy.

Korn aprueba el lanzamiento de su nuevo álbum de remezclas lo-fi

Lonelyboy ha hecho anteriormente remezclas acústicas de obras de Taylor Swift, Tupac Shakur, BTS y Boyz II Men, pero rara vez había dirigido su mirada hacia el heavy metal.

Sus mixes lo-fi han atraído a un gran número de seguidores, y el productor cuenta actualmente con más de 500 mil oyentes mensuales en Spotify.

Las nuevas tomas, que incluyen versiones de éxitos como “Freak On A Leash”, “Twisted Transistor”, “Falling Away From Me”, “Got The Life” y otros, han recibido el apoyo oficial de Korn a través de redes sociales, que compartieron el enlace al álbum y su material gráfico en Twitter el día de su lanzamiento.

Korn se mantienen ocupados con numerosos proyectos en 2024, incluido un nuevo álbum

El guitarrista Brian “Head” Welch reveló en marzo que Korn está trabajando en su 15º material de estudio aún sin título, el primero desde ‘Requiem’ de 2022, y que “es el mejor y más heavy material de Korn en años”.

Korn también dio a conocer el mes pasado una segunda colaboración con el gigante de la ropa deportiva Adidas, con artículos disponibles que incluyen tenis, camisetas y una chamarra de lentejuelas inspirada en la que usaba Jonathan Davis en la década de los 90.

La banda realizará una extensa gira durante la segunda mitad de 2024 para celebrar el 30 aniversario de su álbum de debut homónimo. Hasta el momento, se han anunciado fechas en Europa y Estados Unidos.