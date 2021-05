El pasado 14 de mayo, el tercer material discográfico en la carrera de Linkin Park, ‘Minutes To Midnight,’ celebró su 14 aniversario y para celebrar la ocasión, el conjunto subió a YouTube el documental de 40 minutos del making-of del mismo.

La película se publicó originalmente el mismo día que el álbum como un DVD adicional de edición limitada, detallando el proceso de Chester Bennington, Rob Bourdon, Brad Delson, Joe Hahn, Dave ‘Phoenix’ Farrell y Mike Shinoda en la continuación de ‘Meteora’ de 2003. También muestra a la banda grabando algunos demos como “QWERTY”, “No Roads Left” y “Across the Line”, que luego fueron publicados en el LP ‘Underground extended plays’ y en el EP, ‘Songs from the Underground’.

La ambición y re-invención del conjunto de nu-metal se encontraba en su pico más alto, con Chester Bennington afirmando:

Para lo que nos estábamos preparando era para intentar desarrollar de nuevo el sonido de la banda en todos los aspectos, lo cual es una idea que da miedo. No queríamos perder nada de lo que la gente pudiera disfrutar de la banda, pero tampoco queríamos hacer una trilogía; no queríamos hacer otro álbum que sonara como lo que la gente esperaría.

¡Qué nostalgia! Mira el detrás de cámaras de ‘Minutes To Midnight‘ a continuación: