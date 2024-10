Linkin Park mantiene vivo el espíritu de los 2000 con “Over Each Other,” el tercer adelanto de su esperado álbum ‘From Zero’. Este tema trae una novedad importante: la voz principal está a cargo de Emily Armstrong, quien asume el rol protagónico en lugar de la dinámica vocal tradicional de la banda.

Linkin Park estrena su tercer sencillo, “Over Each Other”

Una de las cualidades que siempre ha definido a Linkin Park es su capacidad de transformar los momentos más difíciles en canciones que conectan profundamente con el oyente. En “Over Each Other”, logran de nuevo ese impacto.

La canción aborda el desgaste de una relación, con la frase del título sirviendo como eje central. Al comienzo, Emily canta “All we are is talking over each other”, reflejando la desconexión entre dos personas que hablan sin realmente escuchar.

“Esta canción es especial para mí; es la primera vez que llevo la voz principal en Linkin Park. ¡Aún me cuesta creerlo!”, comentó Armstrong sobre la canción. “Con el tiempo, empecé a involucrarme más en el proceso creativo junto a Mike, y juntos escribimos la letra de esta canción. Grabar el video en Corea con Joe fue como un sueño hecho realidad” (vía Lourdwire).

El video de “Over Each Other” se filmó inspirado en los dramas coreanos

Joe Hahn, además, volvió a ponerse detrás de la cámara para dirigir el videoclip oficial, recreando una estética de drama coreano con un toque emotivo.

“Siempre quise dirigir un proyecto en Corea, y por fin se dio. Emily y yo nos quedamos unos días más después de nuestro show en Seúl, y el equipo nos ayudó a capturar esa esencia única de los K-dramas. Esperamos que todos lo disfruten tanto como nosotros”, dijo Hahn.

Este nuevo sencillo marca la tercera muestra de lo que será ‘From Zero’, el próximo álbum de Linkin Park, que verá la luz el 15 de noviembre. Los fanáticos ya pueden hacer su preorden y revisar las fechas de los conciertos restantes de 2024 a través del sitio web de la banda.