Limp Bizkit continúan divirtiéndose como adolescentes en su actual tour en favor de ‘Still Sucks’, su nuevo elepé; y recientemente han aparecido imágenes del líder, Fred Durst, invitando a un fan a subir al escenario para interpretar una versión de “Killing in the Name” de Rage Against the Machine.

El espectáculo tuvo lugar el 7 de mayo en Wilkes-Barre, Pensilvania, y vio a la banda – liderada por un alegre Durst, vestido con el ahora clásico atuendo de Dad Vibes – mezclar sin problemas su canción de 1999 “Re-Arranged” con el éxito de RATM.

En las imágenes que aparecen a continuación (alrededor del minuto 3:53), el bajista Sam Rivers da el banderazo de salida al icónico riff de bajo original de Tim Commerford, y se oye a Durst gritar: “¡Karaoke!”.

A continuación, Durst invitó a un asistente del público a subir al escenario y compartir las tareas vocales. Para el deleite del auditorio, el fan nunca perdió el ritmo e inyectó un nuevo nivel de energía a la actuación, obligando a la banda a mejorar su ejecución para lograr igualarlo.

En un gesto de agradecimiento, el invitado fue premiado con un poco de Gatorade y un asiento honorario en el trono Dad Vibes de Durst en el escenario, mientras el guitarrista Wes Borland lo ponía en modo reclinado, para mayor comodidad.

“Ese es mi hombre, justo ahí”, comentó Durst. “¡Lo hizo genial!”. Vía redes sociales.

Limp Bizkit ha estado de gira en apoyo de ‘Still Sucks’, que se publicó el pasado otoño y representa su primer álbum en nueve años. La gira continúa hasta el 31 de mayo.