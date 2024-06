Ed Sheeran hizo una aparición sorpresa durante el concierto de Limp Bizkit en el Pinkpop Festival de Landgraaf, Países Bajos, interpretando una versión de “Behind Blue Eyes” de The Who junto a Fred Durst.

La estrella británica del pop apareció a mitad de la actuación de Limp Bizkit ayer, domingo 23 de junio.

Aunque Sheeran y Durst puedan parecer una extraña pareja, la ironía se disipó cuando ambos comenzaron a cantar a dúo “Behind Blue Eyes”, una canción que Limp Bizkit versionó en su álbum de 2003, Results May Vary.

Sheeran y Durst interpretaron la canción con el sutil apoyo de una guitarra acústica, haciendo que la versión sonara como el pop rock folk característico de Sheeran. Durst también hizo de animador, señalando a su invitado en el escenario y gritando al público: “¡Ed Sheeran!”.

Durst y compañía estaban encantados de tener al cantante británico entre ellos, y tanto el líder de Limp Bizkit como el guitarrista Wes Borland se hicieron selfies con Sheeran para publicarlas en Instagram.

Durst bautizó la inesperada colaboración como “Fred Sheeran”.

Ed Sheeran & Fred Durst of Limp Bizkit singing 'Behind Blue Eyes' at Pinkpop 😭 pic.twitter.com/UhApLi1YC0