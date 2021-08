Es inaudito lo que una peluca y un bigote gris pueden lograr. Desde que Fred Durst viralizó la imagen de su supuesto cambio de look en Instagram; lo cierto es que la popularidad de Limp Bizkit está por lo cielos y nos prepara para el inminente lanzamiento de su próximo material discográfico.

El único adelanto que tenemos de ese disco, que en teoría debería de titularse ‘Stampede Of The Disco Elephants‘, es “Dad Vibes”, el flamante sencillo que debutaron al final de su participación en el festival Lollapalooza 2021, responsable de todo el renovado furor que han recibido los íconos del nu-metal.

La LimpBizkitmanía está alcanzando niveles insospechados, y nada mejor para demostrar la teoría que la nueva figurilla del Fred Durst señor, que ni el mismísimo líder de la agrupación pudo conseguir.

A través de Instagram, Fred Durst reveló que participó en la subasta de una figurilla -no oficial- de sí mismo con este renovado look publicitario para Limp Bizkit; sin embargo, el dinero que estaba dispuesto a pagar no fue el suficiente, así que alguien más fue el afortunado ganador de esta pieza única.

La figura coleccionable se subastó a través de eBay y 54 fueron los interesados en adquirirla. Nuestro querido Fred ofreció $415 dólares, cifra que se quedó corta en comparación con los casi $700 dólares ($13, 500 pesos) que desembolsó el ganador.