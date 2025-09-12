Limp Bizkit está de regreso con un tema que no ha pasado desapercibido por su título provocador: “Making Love to Morgan Wallen”.

Con este lanzamiento, el grupo liderado por Fred Durst rompe un silencio discográfico de cuatro años y calienta motores para su próxima gira por Latinoamérica.

“Making Love to Morgan Wallen”, el inesperado regreso de Limp Bizkit

La canción, adelantada días atrás en redes sociales con un clip protagonizado por Durst y la baterista viral Kristina Rybalchenko, ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

El sencillo rescata la esencia irreverente que caracteriza a la agrupación, con referencias directas a figuras como Chester Bennington, David Bowie y hasta una expulsión de un resort de Trump.

El nombre del polémico cantante de country, Morgan Wallen, aparece recién al final del tema, con versos cargados de ironía:

“I make this motherfucker diamond plated/ Makin’ love to Morgan Wallen in an elevator/ I’ll be turnin’ on you bitches like a generator/ I’ll be the greatest motherfucker that you ever hated.”

El estilo del track mantiene un aire retro que recuerda a los Beastie Boys y su clásico “Hey Ladies”, pero con la inconfundible actitud de Durst al micrófono.

Gira latinoamericana de Limp Bizkit 2024

El lanzamiento no llega solo. Limp Bizkit anunció que la canción formará parte de su setlist en la gira que iniciará en Ciudad de México el 29 de noviembre y que recorrerá distintas ciudades de la región hasta el 20 de diciembre en São Paulo, Brasil.

Los boletos ya están disponibles y, como es costumbre en la banda, se espera una experiencia cargada de energía, nostalgia y la mezcla explosiva de rap y rock que definió a toda una generación en los 2000.