Por fin, Limp Bizkit ha lanzado su nueva canción “Dad Vibes”, después de hacerse viral a principios de este año, luego de que el cantante Fred Durst estrenara su nuevo look en el festival Lollapalooza.

Ha pasado una década desde el último álbum de Limp Bizkit, ‘Gold Cobra’; pero la banda se las ha arreglado para mantener a sus fans cerca desde entonces, habiendo lanzado tres canciones – “Lightz (City of Angels)”, “Ready to Go” y “Endless Slaughter” – de su largamente prometido sexto álbum, conocido en su momento como ‘Stampede of the Disco Elephants’.

Sin embargo, hasta “Dad Vibes”, no había surgido ningún material nuevo desde 2014. Los fans pudieron escuchar por primera vez el nuevo tema en Lollapalooza 2021, cuando sonó por el sistema de audio al final de la actuación de Limp Bizkit. Fue entonces cuando Durst, con su atuendo de “papá”, saltó del escenario y empezó a repartir camisetas de Limp Bizkit a los afortunados asistentes al festival.

El miércoles por la noche (29 de septiembre), además de ofrecer los enlaces de pregrabación de la canción, Limp Bizkit compartió la ilustración del single, con una imagen estilizada en blanco y negro de Durst capturada en Lollapalooza. La versión oficial de estudio se hizo disponible hoy, 30 de septiembre.

Disfruta de “Dad Vibes” en el reproductor de vídeo que hay más abajo y prepárate para más canciones porque, como ya adelantó el conjunto el mes pasado, “muy pronto empezarán a filtrarse nuevas canciones, una tras otra en rápida sucesión. Poco después saldrá nuestro nuevo álbum”.

Escucha “Dad Vibes” a continuación.